Trump jezen kot ris: Ti ljudje so le še lupina samih sebe

Ameriški predsednik Donald Trump je ostro napadel vrhovno sodišče ZDA, potem ko je to zavrnilo njegovo zahtevo za uveljavitev omejitev glasovanja po pošti pred novembrskimi vmesnimi volitvami. Kritike je usmeril tudi proti trem konservativnim sodnikom, ki jih je sam imenoval v svojem prvem predsedniškem mandatu.

Trump je sodišče, v katerem imajo konservativni sodniki večino, obtožil, da se je uklonilo pritiskom demokratov, njegove nedavne odločitve pa označil za ene najbolj »uničujočih in škodljivih« v zgodovini države.