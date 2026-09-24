Državniški obisk kot znamenje enakopravnosti med velesilama

Tik pred začetkom uradnih pogovorov sta si predsednika ZDA in Ljudske republike Kitajske izmenjala komplimente in nakazala vprašanja, o katerih bosta govorila. Tako Donald Trump kot Xi Jinping sta poudarila, da se je sodelovanje med ameriškim in kitajskim narodom začelo že med drugo svetovno vojno, ko sta se drug ob drugem borila proti fašizmu. Zato je naravno, da se na takšnih temeljih nadaljujeta in razvijata prijateljstvo ter sodelovanje. ZDA in Kitajska sta kljub rivalstvu gospodarsko odvisni druga od druge. Morebitno zbliževanje Washingtona s Pekingom sili Evropo k lastni strategiji. Srečanje poleg EU pozorno spremljajo Tajvan, Japonska in Iran. Trump in Xi Jinping sta poudarila, da bosta govorila tudi o razvoju »superinteligence«, kot ameriški predsednik imenuje umetno inteligenco, ...