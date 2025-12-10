  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Trump: Zasegli smo največji tanker doslej in to še ni vse

    Dogajajo se tudi druge stvari, o katerih boste izvedeli pozneje,« pravi ameriški predsednik Donald Trump.
    Donald Trump je sporočil, da je ameriška vojska zajela ogromen tanker. FOTO: Andrew Caballero-reynolds/AFP
    P. Z.
    10. 12. 2025 | 22:03
    10. 12. 2025 | 22:04
    2:10
    ZDA so zasegle velik tanker ob obali Venezuele, je sporočil predsednik Donald Trump, s tem so se še dodatno zaostrile napetosti med Washingtonom in Caracasom.

    Obroč okoli Venezuele se stiska, a to nikogar ne zanima

    »Pravkar smo zasegli tanker ob obali Venezuele, velik tanker, zelo velik – pravzaprav največji, kar jih je bilo kdaj zaseženih,« je dejal Trump na začetku okrogle mize z gospodarstveniki v Beli hiši. »Dogajajo se tudi druge stvari, o katerih boste še izvedeli pozneje in boste o njih pozneje govorili z nekaterimi drugimi ljudmi.« 

    Trump dogodka sprva ni podrobneje pojasnil. Njegova napoved je prišla dan pred tem, ko naj bi Venezuelka, Nobelova nagrajenka za mir in voditeljica opozicije Maria Corina Machado, po izhodu iz skrivališča v Oslu nagovorila svet. 

    Maria Machado na poti v Oslo, nagrado je prevzela njena hčerka

    Trumpova administracija je stopnjevala pritisk na venezuelskega predsednika Nicolása Madura in pod pretvezo boja proti trgovini z mamili v regijo napotila ladjevje vojne mornarice in največje vojaško letalo na svetu. ZDA so izvedle tudi smrtonosne napade na več kot 20 domnevnih mamilarskih čolnov v regiji in pri tem ubile najmanj 87 ljudi.

    Washington je Madura obtožil, da stoji na čelu domnevnega »Kartela sonc«, ki ga je prejšnji mesec razglasil za teroristično organizacijo. Trump je v ponedeljek za Politico dejal, da so Madurovi »dnevi šteti«, in ni izključil možnosti ameriške kopenske invazije na Venezuelo.

    Maduro trdi, da si ZDA prizadevajo za spremembo oblasti in želijo prevzeti venezuelske zaloge nafte. Venezuelska vojska je v soboto zaprisegla 5600 vojakov, potem ko je Maduro pozval k okrepljenemu vojaškemu naboru, poročajo agencije.

