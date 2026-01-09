Trump Orbánu zaželel srečo na volitvah in napovedal obisk Madžarske

Madžarski predsednik vlade Viktor Orbán je po poročanju portala Euronews javno delil pismo, ki mu ga je poslal ameriški predsednik Donald Trump. V njem mu Trump želi veliko sreče na aprilskih parlamentarnih volitvah in napoveduje, da bo Orbána obiskal.

V pismu je Trump slavil »zlato dobo ameriško-madžarskih odnosov« in izrazil željo po poglobljenem sodelovanju na obrambnem področju, v energetiki in v »najinem skupnem boju proti nezakonitim migracijam«.

»Vaše vodenje je zgled vsem po svetu. Dosledno ste se zavzemali za načela, ki krepijo Madžarsko: vero, družino in narodno suverenost. Amerika spoštuje ta pogum.« Donald Trump

Novembra je Trump gostil Orbána v Washingtonu in Madžarski zagotovil enoletno izvzetje iz sekundarnih carin ZDA na ruski izvoz nafte. Ob tej priložnosti je madžarski premier povabil Trumpa na obisk. V pismu je ta sporočil, da je počaščen zaradi vabila in da njegova ekipa že koordinira datum obiska.

Vse kaže, da bo Trump Orbána obiskal v času ključnih parlamentarnih volitev aprila, poroča Euronews. Javnomnenjske ankete na Madžarskem trenutno dajejo prednost stranki Tisza Pétra Magyara pred Orbánovo koalicijo Fidesz-KDNP. Trumpova administracija je v preteklosti izjavila, da si bo prizadevala krepiti odnose z vladami, ki se v Evropski uniji upirajo »trenutnim smernicam«.