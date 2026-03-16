Donald Tusk opozarja, da je grožnja izstopa Poljske iz EU še kako resnična

Poljski premier Donald Tusk je v nedeljo opozoril, da bi lahko izstop Poljske iz EU postal »resnična grožnja«, pri čemer je nacionalističnega predsednika Karola Nawrockega in desničarske opozicijske stranke obtožil, da državo vodijo proti »polexitu«. Evroskeptične sile v državi po mnenju Tuska med drugim spodbujata Moskva in ameriško gibanje Maga.

Tusk je v objavi na družbenem omrežju X dejal, da tako frakcije skrajno desničarske Konfederacijske zveze kot večina poslancev iz nacionalistične stranke Zakon in pravičnost (PiS) želijo Poljsko popeljati iz Evropske unije. Takšen scenarij je označil za katastrofo in obljubil, da bo storil vse, da ga ustavi. Opozoril je še, da bodo prihajajoče volitve leta 2027 odločale o tem, ali »bo Poljska ostala v Evropi in kdo nas želi iz nje popeljati«.

Donald Tusk je tveganje za izstop Poljske iz skupnosti povezal s silami, ki si prizadevajo uničiti Evropsko unijo, pri čemer je omenil Rusijo, ameriško gibanje Naredimo Ameriko spet veliko (Maga) in evropsko skrajno desnico pod vodstvom madžarskega premierja Viktorja Orbana.

Tuskove izjave sledijo dogodku, ko se je poljski predsednik Nawrocki, ki je povezan s stranko PiS, prejšnji teden odločil, da ne bo podpisal zakona, ki bi državi zagotovil milijarde evrov iz evropskega instrumenta za financiranja obrambnih projektov (SAFE). Svojo odločitev je pojasnil z besedami, da poljska suverenost in varnost ne smeta biti odvisni od tujih odločitev. Poljska je v okviru programa SAFE zaprosila za skupno 43,7 milijarde evrov in naj bi bila največja upravičenka do sredstev iz 150 milijard evrov vrednega sklada.

Poljski predsednik Karol Nawrocki pravi, da poljska suverenost in varnost ne smeta biti odvisni od tujih odločitev. FOTO: Kuba Stezycki/Reuters

Čeprav ankete kažejo, da podpora izstopu Poljske iz EU ostaja nizka, pa ta po poročanju bruseljskega spletnega portala Politico ni več zanemarljiva. Glede na nedavne ankete bi približno eden od desetih do eden od štirih Poljakov podprl začetek procesa izstopa, čeprav velika večina še vedno podpira nadaljnje članstvo v EU.