Donbas se počasi poslavlja od Ukrajine

V nadaljevanju preberite:

Tudi zahodne obveščevalne službe, ki so še pred kratkim napovedale, da lahko Ukrajina porazi Rusijo, so v zadnjih dnevih priznale, da so ruske vojaške sile dosegle »taktični uspeh« v Donbasu, kakor so se včeraj izrazili na britanskem obrambnem ministrstvu. Po njihovih besedah je ruska vojska prevzela pobudo v tej uporniški ukrajinski regiji in prevladala ukrajinski odpor.

»Rusija nadzira več kot 90 odstotkov Luganske oblasti in bo bržkone prevzela popoln nadzor v naslednjih dveh tednih,« so ugotovili britanski vojaški obveščevalci. V zadnjih dnevih je potekala ključna bitka za Severodoneck, ki po zagotovilih Kijeva še ni povsem padel, iz Moskve pa že več dni prihajajo informacije, da je v celoti pod ruskim nadzorom.