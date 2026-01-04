  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Donroe: Zakaj se ZDA sklicuje na doktrino iz 19. stoletja?

    Niso pokopali doktrine, ki ZDA dela za »policiste zahodne hemisfere«.
    Donald Trump se je na rabo Moroejeve doktrine pri potencialnem napadu na Venezuelo skliceval že leta 2017. FOTO: Raul Arboleda/Afp
    Donald Trump se je na rabo Moroejeve doktrine pri potencialnem napadu na Venezuelo skliceval že leta 2017. FOTO: Raul Arboleda/Afp
    Mi. J.
    4. 1. 2026 | 19:48
    4. 1. 2026 | 20:47
    2:52
    Včeraj sta ameriški predsednik Donald Trump in zunanji minister Marco Rubio navedla več razlogov za enostranski napad ZDA na suvereno državo. Eden izmed razlogov s katerim ZDA upravičuje ugrabitev Venezuelskega predsednika Nicolása Madura, izhaja iz Trumpove obuditve Monroejeve doktrine iz leta 1823.

    Zakaj Trumpov načrt glede venezuelske nafte ne bo hiter

    Ameriški zunanji politiki je očitno zmanjkalo idej. Trump, 47. predsednik ZDA, si je moral sposoditi metodologijo petega predsednika ZDA, Jamesa Monroeja. Tako imenovana »Monroejeva doktrina« je zahtevala popolno nevmešavanje Evrope v zahodno hemisfero, pod grožnjo, da bo vsako vpletanje bilo razumljeno kot napad. Doktrino so evropske velesile v 19. stoletju spoštovale po lastni presoji. Napoleona recimo ni ustavila pred napadom na Mehiko. 

    Monroejeva doktrina je imela v času svojega snovalca, Jamesa Monroeja, popolnoma drugačen pomen kot njena trenutna različica »Donroe«. Ameriška vojska je bila v 19. stoletju bistveno šibkejša od današnje, zato je doktrina imela predvsem defenzivno funkcijo. Še le ko so se ZDA vojaško izboljšale pa je postala izgovor za ofenzivo. Predsednik Monroe, ki se je kot mladenič boril v ameriški vojni za neodvisnost, je bil celo znan kot zagovornik revolucionarnih gibanj v Latinski Ameriki.

    Leta 1904 je takratni predsednik ZDA, Theodore Roosevelt razširil doktrino in z njo preprečeval kakršenkoli evropski poseg v politiko Latinske Amerike. »Na zahodni hemisferi lahko privrženost Monroejevi doktrini prisili Združene države, tudi proti svoji volji, k izvajanju mednarodne policijske pristojnosti.« je dejal 26. predsednik ZDA. Roosevelt je torej Evropsko nevmešavanje spremenil v dolžnost ZDA, da se po svoji presoji vojaško vpletajo v upravljanje Latinske Amerike. Po tej razširitvi Monroejeve doktrine je ZDA dokončno postala »policist zahodne hemisfere«.

    Cerar: Nafta zagotovo pomemben dejavnik, a je zadeva bolj kompleksna

    »Bistveno smo jo presegli, zdaj jo kličejo Donrojev dokument,« je pred nedavnim o Monroejevi doktrini dejal Donald Trump in ji tako dodal svoje ime. Na nek način ima ZDA prav. Če so se morali dvesto let nazaj boriti za pregon evropskega vpliva iz Latinske Amerike, se zdaj Evropa ukloni kar sama od sebe. 

    Ne spreglejte
    Več iz teme

    ZDADonald TrumpVenezuelaLatinska Amerika

