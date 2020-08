Dosedanjega predsednika bodo »zamenjali« z istim

Danes so v Belorusiji izvolili »novega« predsednika. Če gre verjeti vzporednim volitvam bo že šestič zapored državo vodil Aleksander Lukašenko, ki je predsednik te nekdanje sovjetske socialistične republike vse od leta 1994, ko so v tej novorojeni državi z ustavo uvedli ta položaj.



Že tiste redke javnomnenjske raziskave, ki so jih naročili »režimski« mediji, so napovedovale, da bo tako kot običajno Lukašenko z ogromno prednostjo zmagal že v prvem krogu. Na dosedanjih volitvah je zdaj 65-letni Lukašenko vedno zbral več kot tri četrtine glasov, podoben rezultat so mu tokrat namerile tudi vzporedne volitve agencije BelTa, ki je na zadnjih dveh glasovanjih zelo dobro uganila končne uradne izide: 79,7 odstotka glasov.



Tako kot je bilo že vnaprej očitno, kdo bo zmagovalec, je bilo prav tako že pred glasovanjem jasno, da tako kot prejšnje štiri volitve tudi današnje mednarodna oziroma zahodna skupnost ne bo priznala. Tokrat je bilo prvič, da na volitve opazovalcev Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, ki so trdili, da jim niso dali dovolj časa za temeljito spremljanje kampanje in glasovanja, sploh ni bilo.



Rezultat je bil pričakovan tudi zato, ker so iz predvolilne tekme izločili vse Lukašenkove izzivalce, ki so imeli vsaj teoretično možnost, da bi lahko ogrozili »večnega« voditelja države. Zaradi organiziranja neprijavljenih srečanj z volivci so najprej aretirali priljubljenega blogerja Sergeja Tihanovskega, potem je zaradi domnevnega ruskega financiranja in vmešavanja v volitve »izpadel« Viktor Barbarika, ki je prej dvajset let vodil belorusko banko v ruski lasti Belgazprombank, kandidaturo pa so preprečili tudi nekdanjemu beloruskemu veleposlaniku v ZDA Valeriju Cepkalu.



Opozicija se je kasneje poenotila okoli blogerjeve žene Svetlane Tihanovski, v prestolnici Minsk pa že dolgo ni bilo tako množičnih protivladnih demonstracij, kakor so bili v zadnjem času predvolilni shodi podpornikov kandidatke, ki sama priznava, da je v predvolilni boj padla povsem slučajno oziroma zaradi ljubezni do svojega moža. Že pred volitvami je dosedanja gospodinja, za katero je po vzporednih volitvah glasovalo le 6,8 odstotka volivcev, napovedala, da bodo rezultati ponarejeni, a da svojih privržencev ne bo pozvala k množičnim protestom, ki so običajno izbruhnili po nekaj zadnjih predsedniških volitvah. Povedala je, da nasprotuje demonstracijam, ker ve, da bo na njih policija spet pretepala ljudi.



»Hočemo poštene volitve. Če jih ne bo, bomo naš volilni izid uveljavili po legalni poti,« je izjavila. Prepričana je, da bodo na koncu ljudje, ki si želijo sprememb, zmagali. »Morda spremembe še ne bodo prišle čez nekaj dni, a mogoče bo do njih prišlo septembra, oktobra ali novembra, saj naše ljudstvo noče več tega predsednika,« je napovedala uradna poraženka današnjih volitev.