FOTO:Dosegi in pasti geopolitike barantanja

New York – Protesti zaradi krivic, ki jih v policijskih obravnavah in drugod čutijo temnopolti Američani, se širijo po svetu, moralne razsežnosti teh družbenih trenj pa so vsaj za zdaj omejene na ZDA. Odnose z zavezniki in nasprotniki bo republikanski predsednik Donald Trump še naprej pretresal z doktrino »najprej Amerika« in tudi morebitna zmaga demokratskega predsedniškega kandidata Joeja Bidna bo mednarodne odnose le težko vrnila v prejšnje tirnice.Predsednik ZDA še ni potrdil umika 9500 ameriških vojakov iz Nemčije, dobro obveščeni pa medijem poročajo, da je podpis Donalda Trumpa že na dokumentu in tudi, da naj ne bi ...