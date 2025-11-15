Dosežen politični dogovor o proračunu EU za prihodnje leto

Svet EU in Evropski parlament sta ponoči dosegla politični dogovor o proračunu unije za leto 2026, ki se osredotoča na krepitev raziskav, konkurenčnosti in varnosti. Proračun je težak 192,8 milijarde evrov v obveznostih in 190,1 milijarde evrov v plačilih, so sporočili iz obeh ustanov. V Evropski komisiji so dogovor že pozdravili.

Kot so v današnjem sporočilu za javnost zapisali pri Svetu EU, bo predlagani proračun omogočil uresničevanje prednostnih nalog unije in reševanje tekočih izzivov. Spodbujal bo konkurenčnost, krepil obrambno pripravljenost Evrope, podpiral humanitarno pomoč in odgovarjal na migracijske pritiske. Hkrati bo omogočil hitro in učinkovito odzivanje na nepredvidene potrebe in krize, so navedli.

Za notranji trg, inovacije in digitalizacijo je po njihovih besedah predvidenih 22,16 milijarde evrov, za kohezijo, odpornost in vrednote 71,65 milijarde evrov, za naravne vire in okolje, kar vključuje tudi kmetijsko politiko, 56,53 milijarde evrov, za migracije in upravljanje meja 5,02 milijarde evrov, za varnost in obrambo 2,81 milijarde evrov, za financiranje sosedske in globalne politike 15,60 milijarde evrov ter za financiranje evropske javne uprave 13,28 milijarde evrov.

Za posebne finančne instrumente naj bi se zagotovilo 5,72 milijarde evrov.

Zadovoljni so tudi v Evropskem parlamentu. Izpostavili so, da so za financiranje programov in politik, namenjenih izboljšanju življenja ljudi, spodbujanju konkurenčnosti in reševanju obrambnih izzivov, izpogajali dodatnih 372,7 milijona evrov glede na osnovni predlog Evropske komisije, za program Obzorje Evropa dodatnih 20 milijonov evrov ter za prometno infrastrukturo in energetska omrežja dodatnih 23,5 milijona evrov. Podporo izobraževanju so uspeli okrepiti s tremi dodatnimi milijoni evrov za program Erasmus+.

Program LIFE bo prejel 10 milijonov evrov več sredstev, kot je predvideval predlog komisije, program EU4Health pa tri milijone evrov več. Financiranje ukrepov za promocijo evropskih kmetijskih proizvodov v okviru Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada bo večje za 105 milijonov evrov, so v parlamentu navedli v današnjem sporočilu za javnost.

Parlament je zagotovil tudi po dodatnih 10 milijonov evrov za mehanizem civilne zaščite in RescEU za izboljšanje usklajevanja in odzivanja na nesreče; za vojaško mobilnost ter za upravljanje meja.

Poleg tega je evropskim poslancem med drugim uspelo ob naraščajoči geopolitični nestabilnosti, pospešeni svetovni humanitarni krizi in izrednih razmerah, ki jih povzročajo podnebne spremembe, zagotoviti še 35 milijonov evrov več za humanitarno pomoč.

Dogovor so pozdravili tudi na Evropski komisiji. »Proračun za naslednje leto bo še naprej podpiral prednostne politične naloge in strateške cilje EU, vključno s podporo Ukrajini, konkurenčnostjo, upravljanjem migracij, varnostjo in obrambo, hkrati pa bo ohranil zagon pri zelenih in digitalnih prednostnih nalogah,« so utemeljili v današnjem sporočilu za javnost.

Evropski parlament in Svet EU imata zdaj 14 dni časa, da formalno potrdita dogovor. Svet EU ga bo po pričakovanjih potrdil 24. novembra, Evropski parlament pa naj bi o njem glasoval na novembrski plenarni seji v Strasbourgu.