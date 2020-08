Dosmrtna kazen za petkratnega morilca

Preberite več: Smučarski Kitzbühel pretresel petkratni umor

Sodišče v avstrijskem Innsbrucku je danes 26-letnika za petkratni umor lani v Kitzbühlu obsodilo na dosmrtno zaporno kazen. Moški se je izrekel za krivega, da je ustrelil svoje 19-letno nekdanje dekle, njene starše, brata in njenega prijatelja.Sodba še ni pravnomočna. Je pa sodnica danes dejala, da so bili umori zelo zahrbtni in hladnokrvni. Storilec je namreč svoje žrtve delno ustrelil v njihovih posteljah in jih presenetil. Tako se je, čeprav je moški priznal krivdo in se zaveda grozote, odločila za dosmrtni zapor, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.V ozadju naj bi bila prekinitev večletnega razmerja s strani dekleta julija lani. V noči pred dejanjem je v nočnem klubu srečal svoje nekdanje dekle, ki jo je želel pridobiti nazaj, a ona ni tega ni hotela.Storilec naj bi tako orožje, s katerim je v družinski hiši ubil peterico, kot naboje dobil iz sefa svojega v tujini živečega brata. Po dejanju oktobra lani se je sam predal policiji. Odpeljal se je na policijsko postajo v mestu, predal svoje orožje in dejal, da je pravkar ubil pet ljudi.Policijska preiskava je njegovo priznanje potrdila. Glede na psihiatrično oceno je bil obtoženec v času dejanja nekoliko pod vplivom alkohola, a priseben.