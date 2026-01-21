Dosmrtni zapor za morilca nekdanjega japonskega premiera

Tri leta in pol po strelskemu napadu na nekdanjega japonskega predsednika vlade Šinza Abeja je sodišče njegovega atentatorja Tecuja Jamagamija obsodilo na dosmrtni zapor.

Sojenje Jagamiju, ki je sicer priznal zločin, se je začelo lani. Državo je razdvojilo mnenje, kakšno kazen naj prejme 45-letnik. Mnogi so čustvovali z njim zaradi zlorabe cerkve, ki ji je bil izpostavljen, poroča BBC.

Žalovanje za bivšim premierom v mestu Nara. FOTO: Yuichi Yamazaki/AFP

Jagamijeva družina je bankrotirala zaradi financiranja Unifikacijske cerkve na Japonskem. Šinzo Abe je bil vnuk premiera, ki je Japonski odprl vrata kontroverzni cerkvi, uradno imenovani Družinska federacija za svetovni mir in združitev. Jamagami je povedal, da je dolgo načrtoval uboj moža, o katerem je bil prepričan, da je odgovoren za propad njegove družine.

Atentatu so sledile preiskave cerkve, ki so razkrile povezave med njo in številnimi člani Liberalno-demokratske stranke, kar je privedlo do odstopov več ministrov. Sodišče v Tokiu je nato marca lani cerkvi odvzelo status verske organizacije. Ugotovili so, da je vernike silila v nakup dragih izdelkov, pri čemer je izkoriščala njihove strahove glede duhovne blaginje.

Unifikacijsko cerkev je leta 1954 ustanovil Korejec Mun San Mjong. Znana je bila po svojih množičnih porokah. FOTO: Kim Hong-ji/Reuters

Med sojenjem se je izvedlo, da je menda Jagamijeva mati cerkvi donirala več kot pol milijona evrov in s tem pahnila v bankrot vso družino. Tudi njegova sestra je na sodišču pričala o hudih posledicah, ki jih je vpletenost v cerkev povzročila družini, med njimi samomor drugega brata. Morilec je dejal, da je sprva želel ubiti voditelje Unifikacijske cerkve, za umor Šinza Abeja se je odločil po njegovem nastopu v videu, ki promovira cerkev.

Jagami je mislil, da bi umor tako pomembne osebe, kot je premier, opozoril na kontroverzno obnašanje cerkve, piše britanski Guardian. Nasilna smrt Šinza Abeja sredi belega dne je leta 2022 je pretresla Japonsko, državo z zelo nizko stopnjo kriminala. Jagami je nekdanjega premiera ustrelil s pištolo, ki jo je sestavil sam.