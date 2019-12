Dostojanstvo učiteljev in čistilk nima enake cene

Dolga vrsta za višje plače

Preložitev na novo vlado

Sindikati čistilk, administrativnega in tehničnega osebja obtožujejo voditelje šolskih sindikatov, ki so včeraj dosegli kompromis s hrvaško vlado, da so jih izdali in prevarali. Stavko so danes napovedali policisti. Nezadovoljni s plačami so še cariniki, pravosodni policisti, zdravniki in medicinske sestre.Predsednik policijskega sindikataje napovedal, da bodo organizirali stavko, če vlada ne bo tudi policistom zvišala koeficientov za zahtevnost dela, kot je to storila za učitelje. Po njegovih navedbah so policisti glede na koeficiente najslabše plačani znotraj državnih in javnih služb. Posledično ljudje zapuščajo policijske vrste, novi pa vanje nočejo vstopiti.Policisti so pripravljeni na vse oblike stavke, če med pogajanji z vlado premierjane bodo dosegli višjih koeficientov. Po oceni Jagića so priložnosti za stavko med božičnimi in novoletnimi prazniki ter hrvaškim predsedovanjem EU. K stavki bodo pozvali druge sindikate, kot je sindikat carinikov, ki tudi zahtevajo zvišanje koeficientov. Predsednik sindikataje včeraj povedal, da cariniki pričakujejo dločitev vlade o svoji zahtevi v sedmih dneh.Višje koeficiente za zahtevnost dela zahtevata tudi sindikata pravosodnih policistov in medicinskih sester. V dravniški zbornici in sindikatu zdravnikov so nezadovoljni tudi zaradi prekomernih nadur. Zato zbirajo podpise zdravnikov, da bi umaknili soglasje za nadure in zahtevajo novo strokovno kolektivno pogodbo, s katero bi uredili problem plačevanja nadur.Čeprav so se vlada in sindikati dogovorili, da bodo administrativnemu in ostalemu osebju v šolstvu zvišali dodatek na plačo v enakem znesku, kot so učiteljem zvišali koeficiente, predsednik administratitvnega in tehničnega sindikataocenjuje, da so jih prevarali. Zato napoveduje novo stavko. Šolski sindikati so na začetku stavke zahtevali višje koeficiente za vse zaposlene v šolstvu, zdaj pa voditelja Neodvisnega sindikata zaposlenih v srednjih šolahin sindikata hrvaških učiteljevpojasnujeta, da bi s tem nastale prevelike razlike v javnih službah.Mihalinec, Špremova in predsednik Neodvisnega sindikata znanosti in visokega izobraževanjaso prepričani, da so dosegli stavkovne cilje. Da je dosežen kakovosten kompromis, ki je v interesu otrok, je ocenil tudi Plenković. Kot je pojasnil, bo vlada z uredbo na četrtkovi vladni seji zvišala koeficiente zahtevnosti dela učiteljev za šest odstotkov v treh korakih. Zadnja dva odstotka zvišanja koeficientov bodo učitelji dobili 1. januarja 2021. Plenković je na koncu le popustil zahtevam učiteljev, vendar je izpolnitev dogovora delno preložil na naslednjo vlado.