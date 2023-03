Dovolj imajo Macrona in tudi kapitalizmu naj bi odklenkalo

V nadaljevanju preberite:

Francoski socialni boj se nadaljuje, želja po prevratništvu se ohranja. Nasprotniki pokojninske reforme so se danes že devetič od sredine januarja povezali v proteste in stavke, da bi znova sporočili vladajoči struji predsednika Emmanuela Macrona in premierke Élisabeth Borne, kako ne bodo privolili v spremembe pokojninskega sistema. Novosti nočejo, starih rešitev ne dajo.