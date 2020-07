Dovoljeno brskanje po Trumpovi finančni (in seksualni) preteklosti

Trump naj bi imel razmerje s porneso Stormy Daniels Foto Delo

New York –svojih zasebnih in poslovnih finančnih podatkov ne bo smel več skrivati pred newyorškim tožilcem. Vrhovno sodišče ZDA je odločilo, da predsednik v času svojega službovanja ni imun pred takšnimi razkritji in tožilec. bo lahko preiskoval morebitna plačila porno igralki Stormy Daniels in prav tako morebitna ruska posojila.Trumpovih davčnih in drugih podatkov ne bo dobil v roke kongres, manhattanski tožilec pa bo lahko iskal dokaze plačil za utišanje žensk, s katerimi naj bi imel spolne odnose pred nastopom v Beli hiši. Tega sta ga obtoževali porno igralkas in Playboyev fotomodel. Edina tolažba za republikanskega predsednika je najbrž, da zaključka preiskave ni pričakovati pred predsedniškimi volitvami, do tedaj pa podatki ne bodo smeli v javnost.Še posebno razočaranje za republikanskega predsednika sta njegova lastna imenovanca na vrhovno sodiščein, ki sta skupaj z večino sodišča glasovala za posredovanje podatkov, proti sta bila le imenovanca očeta in sina Busha Clarence Thomas in Samuel Alito. Nekateri opazovalci verjamejo, da so lahko za republikanskega prvaka sramotni tudi podatki o njegovih številnih stečajih in drugih poslovnih odločitvah, še posebej pa bo preiskovalce zanimalo, ali si je pred nastopom v Beli hiši denar sposojal od ruskih partnerjev.Trump se je že razburil s tvitom o popolnoma skorumpirani prejšnji administraciji s predsednikom in podpredsednikom vred, ki so ju ujeli pri dejanju, a se jima ne zgodi nič, proti njemu pa sodišča izvajajo »politično preganjanje«. Mimogrede je še ozmerjal skorumpirani New York, iz katerega se vsi izseljujejo.