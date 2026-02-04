Dosmrtni zapor za moškega, ki je poskušal ubiti Trumpa

Ryana Routha so danes obsodili na dosmrtno ječo zaradi poskusa umora Donalda Trumpa na igrišču za golf septembra 2024, dva meseca pred predsedniškimi volitvami. Agent ameriške tajne službe je na Floridi preprečil atentat, ko je v grmovju opazil Routhovo puško. Agenti so začeli streljati in 60-letnik je pobegnil, kasneje pa so ga aretirali.

Ameriška zvezna sodnica Aileen Cannon, ki jo je na položaj v prvem mandatu imenoval Trump, je ob današnjem izreku kazni Routha označila za zlobnega človeka in upoštevala zahtevo tožilstva po najvišji možni kazni.

Routh se je odločil, da bo med sojenjem zastopal samega sebe. Med postopkom se je večkrat obnašal nepredvidljivo, poroča BBC. Med drugim je izzival Trumpa na igro golfa, govoril o sebi v tretji osebi in večkrat omenjal rusko-ukrajinsko vojno. Ko so ga spoznali za krivega, se je poskušal zabosti v vrat s svinčnikom.

Ryan Routh. FOTO: AFP

Sodnica je dejala, da si 58-letnik zasluži dosmrtno kazen, ker ni pokazal nobenega obžalovanja in je dva meseca vneto načrtoval Trumpov umor. Routhu bi skrbno načrtovan poskus umora skoraj uspel. Na kraju poskusa atentata so našli polavtomatsko puško z daljnogledom. Odkrili so tudi njegov seznam krajev, za katere je menil, da se tam Trump lahko pojavi.

Incident na Floridi je bil drugi poskus atentata na Trumpa v letu 2024. 20-letnega Thomasa Crooksa, ki je na Trumpa streljal v Pensilvaniji so ga policisti ubili na kraju dogodka.