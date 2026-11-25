Draginja, ki jo je še poglobila vojna z Iranom, je bila eden ključnih dejavnikov hudega poraza republikancev na nedavnih vmesnih volitvah. Kako močno še vedno bremeni ameriška gospodinjstva, ponazarjajo stroški letošnjega zahvalnega dne, najpomembnejšega ameriškega družinskega praznika, ki za bogato obloženo mizo združuje generacije. V vplivni kmetijski organizaciji American Farm Bureau Federation (AFBF), znani tudi kot glas ameriškega kmetijstva, so izračunali, da se je tradicionalna praznična pojedina podražila prvič po letu 2022. Za večerjo za deset ljudi je treba letos v povprečju odšteti 58,63 dolarja, šest odstotkov več kot lani.

Američani nezadovoljstvo zaradi draginje vse bolj usmerjajo proti svojim politikom. Ta čas predvsem proti predsedniku Donaldu Trumpu, saj je vojna z Iranom občutno zvišala cene vsega od energentov do hrane. Demokrati, ki so slavili na vmesnih volitvah, bodo morali šele dokazati, da znajo uresničiti obljube o občutnem znižanju življenjskih stroškov. V času njihovega zadnjega mandata v Beli hiši pod predsednikom Joejem Bidnom je namreč inflacija dosegla precej višje ravni od sedanjih. Trump medtem govori o »sistemu«, ki naj bi do vmesnih volitev zaviral zniževanje cen. Po 3. novembru so nekatere cene dejansko začele hitro padati. Galona bencina, za katero je bilo tik pred volitvami treba odšteti 4,5 dolarja, zdaj stane 3,6 dolarja. Znižuje se tudi brezposelnost, kar Trump pripisuje med drugim svoji carinski politiki, višino gospodarske rast v tretjem četrtletju so pravkar popravili na 4,3 odstotka.