Dramatičen dan, ki je zamajal zaupanje vlagateljev v tehnološki sektor in kripto

Finančni trgi so v četrtek doživeli enega najbolj dramatičnih dni v letošnjem letu, ki se je končal s krvavo rdečimi številkami tako na Wall Streetu kot v svetu kriptovalut.

Globalne delnice so pripravljene na najslabši teden v zadnjih sedmih mesecih, saj vlagatelji mrzlično zapuščajo tvegane naložbe zaradi skrbi glede visokih vrednotenj in vprašanj, ali se bodo ogromne naložbe v umetno inteligenco sploh kdaj izplačale, poroča Bloomberg.

Indeks MSCI All Country World je ta teden upadel za 3,1 odstotka, kar ga postavlja na pot najostrejšega tedenskega padca od 4. aprila.

FOTO: Michael M. Santiago/AFP

Osupljiv obrat na Wall Streetu

Dogajanje na ameriških borzah je bilo v četrtek naravnost kaotično. Dan se je začel z optimizmom, saj je indeks S&P 500 sprva poskočil za 1,9 odstotka in kazalo je na najboljši dan po maju, nato pa je sledil popoln zasuk in indeks je končal 1,6 odstotka v minusu. Po podatkih Bloomberga je to največji znotraj-dnevni preobrat v obsegu 3,6 odstotka od aprila.

Industrijski indeks Dow Jones je zanihal za več kot 1100 točk med najvišjo in najnižjo vrednostjo dneva ter na koncu izgubil 386 točk oziroma 0,84 odstotka.

Tehnološki indeks Nasdaq Composite, ki je bil v nekem trenutku 2,6 odstotka v zelenem, je strmoglavil in dan zaključil z izgubo 2,16 odstotka. Analitiki so dogajanje opisali kot »osupljiv preobrat«, ki se zgodi le redko.

FOTO: Michael M. Santiago/AFP

Nvidia: Dobre novice niso bile dovolj

V središču pozornosti je bila ponovno družba Nvidia, paradni konj revolucije umetne inteligence. Podjetje je objavilo četrtletne rezultate, ki so presegli pričakovanja, in podalo optimistično napoved prihodkov, kar je sprva dvignilo delnice za 5 odstotkov.

Vendar pa to ni bilo dovolj, da bi pomirilo strahove vlagateljev. Delnice Nvidie so na koncu dneva padle za 3,2 odstotka.

Čeprav izvršni direktor Jensen Huang zavrača idejo o balonu umetne inteligence in trdi, da je povpraševanje po njihovih čipih Blackwell »neverjetno«, se vlagatelji sprašujejo, ali bodo milijarde dolarjev, ki se zlivajo v podatkovne centre, prinesle dobiček za celotno gospodarstvo.

FOTO: Ann Wang/Reuters

Strah, da podjetja preveč vlagajo v infrastrukturo brez takojšnjih donosov, je prevladal nad dobrimi rezultati.

Kripto masaker

Razprodaja na delniških trgih se je prelila tudi na trg kriptovalut, ki velja za barometer tveganja. Bitcoin je padel pod 84.000 dolarjev, s čimer je podaljšal svoj padec z rekordnih vrednosti pred manj kot sedmimi tedni na več kot 30 odstotkov. Cena vodilne kriptovalute je dosegla najnižjo raven v zadnjih sedmih mesecih, navaja Reuters.

Analitiki opozarjajo, da je trg kriptovalut še vedno pod vtisom rekordnega zloma prejšnji mesec, ko je bilo likvidiranih za več kot 19 milijard dolarjev pozicij. V zadnjih šestih tednih je s celotnega trga kriptovalut izpuhtelo približno 1,2 bilijona dolarjev.

FOTO: Dado Ruvic/Reuters

Padec so utrpele tudi druge kriptovalute, kot sta Ether, ki je padel na štirimesečno dno, in XRP, ki je izgubil 9 odstotkov.

Delnice podjetij, povezanih s kriptovalutami, so prav tako utrpele udarec; MicroStrategy je v tem tednu padel za 11 odstotkov, Coinbase pa za 7,4 odstotka.

Fed ohladil upe na znižanje obrestnih mer

Poleg tehnološkega sektorja je ameriške vlagatelje prestrašilo tudi poročilo o trgu dela. Ameriško gospodarstvo je septembra dodalo 119.000 delovnih mest, kar je znatno preseglo pričakovanja ekonomistov, ki so napovedovali le 50.000 novih mest.

FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters

Čeprav je močan trg dela načeloma dobra novica za gospodarstvo, je to slaba novica za tiste, ki so upali na nižje obrestne mere.

Verjetnost, da bo ameriška centralna banka (Fed) decembra ponovno znižala obrestne mere, je po objavi podatkov padla pod 40 odstotkov.

Višje obrestne mere so običajno negativne za tvegane naložbe, kot so tehnološke delnice in kriptovalute, saj povečujejo stroške zadolževanja in naredijo varne naložbe, kot so obveznice, privlačnejše. Donosnost 10-letnih ameriških obveznic se je ustalila pri 4,08 odstotka.

Svetla izjema in globalni odziv

Sredi rdečega morja je izstopal trgovski velikan Walmart, katerega delnice so po objavi odličnih četrtletnih rezultatov poskočile za približno 6 odstotkov. To kaže na rotacijo vlagateljev iz visoko vrednotenih tehnoloških delnic v bolj defenzivne sektorje.

FOTO: Joe Raedle/AFP

V Aziji in Evropi so borzni indeksi sledili ameriškemu zgledu in so prav tako na poti k največjemu tedenskemu padcu od aprila. Japonska vlada je sicer potrdila nov paket spodbud v vrednosti 112 milijard dolarjev, da bi oživila gospodarstvo, vendar trgi ostajajo previdni.