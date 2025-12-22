Drastičen preobrat na hrvaškem trgu nepremičnin, je zdaj čas?

Čeprav cene nepremičnin, zlasti novogradenj, na Hrvaškem še naprej rastejo, trg nepremičnin zaznava občuten upad prometa, je poročala HRT, novica pa odmeva v vseh hrvaških medijih.

V prvi polovici leta je prodaja stanovanj padla za skoraj 15 odstotkov, najizraziteje v splitsko-dalmatinski županiji, kjer je upad dosegel 30 odstotkov. Visoke cene očitno zavirajo trg in spreminjajo nakupne navade, zlasti med mlajšimi generacijami, ki čedalje pogosteje izbirajo najem namesto dolgoročnih kreditnih obveznosti.

Na Hrvaškem se na leto proda okoli 27.000 stanovanj, največ v Zagrebu in ob obali, kjer so cene na kvadratni meter tudi najvišje. Prav tam je padec prodaje največji, v Zagrebu in Istri okoli 20 odstotkov, v Dalmaciji pa je brez kupca vsaka tretja nepremičnina na trgu. Po oceni Dubravka Ranilovića, predsednika združenja za poslovanje z nepremičninami pri Hrvaški gospodarski zbornici, k temu prispeva splošna gospodarska negotovost, predvsem pa dejstvo, da so cene postale nerealno visoke.

Nekateri nepremičninski posredniki razmer ne vidijo kot krizo, temveč kot »psihološki trenutek«. Trg po njegovem mnenju potrebuje čas, da sprejme novo realnost, kupci pa niso več pripravljeni plačevati enake cene za starejša stanovanja kot za novogradnje.

Podobna pričakovanja o korekciji cen so tudi v Istri, kjer se povpraševanje zmanjšuje zaradi manjšega zanimanja tujih kupcev, predvsem iz Nemčije in Avstrije, ki se soočata z lastnimi gospodarskimi težavami.

Lastniki pogosto težko sprejmejo, da njihova nepremičnina ne dosega pričakovane vrednosti, kar vodi do nerealnih prodajnih cen. Strokovnjaki opozarjajo tudi, da bi se razmere na trgu lahko izboljšale, če bi se del skoraj 600.000 praznih zasebnih stanovanj dal na trg, s čimer bi se povečala ponudba in morda tudi znižale cene.

Hrvaška je bila sicer dolgo med državami EU z najvišjo rastjo cen stanovanjskih nepremičnin. Po podatkih Eurostata so se cene stanovanjskih nepremičnin na Hrvaškem ob koncih let 2023 in 2024 medletno zvišale za okoli deset odstotkov, kar je bilo največ v Evropski uniji in nad povprečjem EU in evrskega območja. To je Hrvaško uvrstilo med države z najhitrejšo rastjo cen stanovanj v EU, pred večino članic in celo pred državami, kot so Portugalska, Španija ali Poljska.