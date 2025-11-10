Drone bodo prestrezali prostovoljci

Po Rusiji so v zadnjem času začeli ustanavljati posebne »vaške straže«, civilno zaščito, ki varuje kritične objekte in se bori zlasti proti napadom ukrajinskih brezpilotnih letal. V te strukture so vključeni rezervisti, ki bodo po novem zakonu o celoletnem vpoklicu imeli v času obrambe domovine vojaški status z vsemi pripadajočimi ugodnostmi, vključno s socialnimi jamstvi in plačili.

Prejšnji teden je ruski predsednik Vladimir Putin podpisal dva zakona, ki spreminjata dosedanje služenje vojaške obveznosti v njegovi državi. Prvi določa, da so lahko ruski državljani vpoklicani v vojsko skozi vse leto, čeprav jih bodo tja še vedno tako kot do zdaj poslali le dvakrat na leto: od začetka aprila do sredine julija in od oktobra do konca leta. Ta je vzbujal veliko skrbi zlasti med tistimi, ki jih utegnejo poslati na fronto, za organizacijo ruske »teritorialne obrambe« pa je bil bržkone pomembnejši drugi, v katerem je predsednik ruske države dovolil uporabo rezervistov tudi na mirnodobnih misijah. Drugače rečeno, državljane, ki so prostovoljno podpisali pogodbe za služenje v rezervi, bo obrambno ministrstvo poslalo na dodatna usposabljanja, da bodo usposobljeno zagotavljali varovanje kritičnih objektov in druge vitalne infrastrukture.

O vzpostavitvi enot civilne zaščite razmišlja 19 ruskih regij. Rezervisti bodo imeli status vojaka in z njim vse pripadajoče ugodnosti. Novosti, ki jih je podpisal Putin, so zgolj dopolnitev stare zakonodaje.

V tistih ruskih regijah, ki so postale redne tarče ukrajinskih povračilnih napadov, so začeli pripravljati »domobranske« enote že pred spremembo zakonodaje. Med prvimi so bili tovrstni odredi rezervistov že lani ustanovljeni v obmejnih ruskih regijah, Belgorodski, Brjanski in Kurski oblasti, ki so jih neprestano napadali ukrajinski brezpilotni letalniki. Prejšnji mesec so vzpostavitev svojih enot »leopard«, v katere naj bi bilo na začetku vključenih 105 borcev proti brezpilotnim letalom, napovedali v Leningrajski oblasti, do sredine novembra pa so o podobnih ukrepih začeli razmišljati v 19 ruskih regijah, v nekaterih pa so jih uresničili, še preden jim je Putinov podpis za to dal tudi pravno podlago.

Mreže učinkovito zaustavijo drone. FOTO: Anatolii Stepanov/Reuters

Po novem zakonu bodo rezervisti, ki bodo skrbeli zlasti za sestreljevanje sovražnih dronov, v času služenja obrambi domovine imeli status vojaka in z njim vse pripadajoče ugodnosti. Omogočeno jim bo tudi do šest mesecev posebnega usposabljanja. Čeprav so na ruskem obrambnem ministrstvu zatrjevali, da bodo rezervisti napoteni le na položaje znotraj svoje regije, to v zakonu ne piše. Nekateri kritiki so namreč opozarjali, da je to le nov in prikrit način dodatne mobilizacije. A v novih pogodbah, ki jih zdaj podpisujejo prostovoljni rezervisti, je točno določeno, kje bodo služili. Zato so se na družbenih omrežjih pojavili celo komentarji o »regionalnih diskriminacijah«, saj se izplačila, ki jih različne regije ponujajo svojim prostovoljnim »domobrancem«, zelo razlikujejo. Kakor so ugotovili poročevalci poslovnega časnika Kommersant, so razlike lahko ogromne. Tako lahko v Brjanski oblasti prostovoljci dobijo tudi od deset- do dvajsetkrat večji mesečni dodatek kakor njihovi kolegi v Tuli ali Baškortostanu.

Ugibanja o dejanskem številu rezervistov

Novosti, ki jih je prejšnji teden podpisal predsednik ruske države, so zgolj dopolnitev stare zakonodaje, s katero je že pred desetimi leti (daleč pred začetkom napada na Ukrajino) prav tako Putin vzpostavil rusko »teritorialno obrambo«, posebno mobilizacijsko rezervo. V njo so se lahko vključili vsi, ki so že služili vojaški rok, za svojo »stalno pripravljenost« pa so na mesec prejemali skromni mesečni dodatek, ki je le redko presegal sto evrov. Število ruskih rezervistov ni bilo nikoli znano, je pa rusko opozicijsko novičarsko spletišče Meduza poročalo, da se je tik pred napadom na Ukrajino povečalo »z nekaj tisoč na 100.000«.

Prejšnji mesec je vodja ruske »opozicijske« stranke Rodina (Domovina) in prvi namestnik predsednika dumskega odbora za obrambo Aleksej Žuraljov v televizijskem pogovoru povedal, da se je ruskim rezervnim enotam pridružilo že okoli dva milijona ljudi. Poznavalci razmer o njegovih podatkih resno dvomijo. Vojaški analitik Aleksej Alšanski je za angleškojezični, v domovini prepovedani časnik Moscow Times, ki zdaj izhaja na Nizozemskem, povedal, da so te številke precej nižje, saj so mnogi od tistih, ki so bili v vojaški rezervi, že podpisali pogodbe z obrambnim ministrstvom in odšli na fronto.