Droni nad jedrsko elektrarno v Belgiji povečali varnostno napetost

V Belgiji so po nizu podobnih incidentov v zadnjih mesecih v nedeljo zvečer drone opazili nad jedrsko elektrarno blizu Antwerpna. Malo pred tem jih je več letelo tudi nad letališčem v Liègeu, kjer so zaradi tega za krajši čas ustavili zračni promet, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Nad nuklearko pri Antwerpnu na severu Belgije so glede na poročila opazili tri brezpilotne letalnike. Glede na navedbe upravljavca ti niso vplivali na delovanje jedrske elektrarne Doel, poročanje belgijske tiskovne agencije Belga povzema DPA. Policija incidenta menda ni hotela komentirati.

Še pred tem so drone znova opazili tudi nad letališčem pri Liègeu. Zaradi tega so tam zvečer za nekaj manj kot eno uro ustavili zračni promet.

Iz Belgije v zadnjih mesecih pogosto poročajo o opažanjih dronov, ki se med drugim pojavljajo nad letališči in nad objekti kritične infrastrukture, vključno z vojaškim oporiščem Kleine-Brogel v Flandriji, ki ga uporablja tudi zveza Nato. Glede na nepotrjena poročila je to menda ena od lokacij v Evropi, kjer je shranjeno ameriško jedrsko orožje.

Že prejšnji teden so droni zmotili zračni promet na letališčih v Bruslju in Liègeu.

Belgiji bodo v prizadevanjih za preprečevanje vdorov dronov na pomoč priskočile Nemčija, Francija in Velika Britanija. Glede na njihove najave v zadnjih dneh ji bodo zagotovile opremo in osebje.

O podobnih incidentih z droni so sicer v zadnjih mesecih poročali tudi iz Danske, Norveške, Poljske, Romunije in Estonije. Več držav, vključno z Nemčijo, je krivdo pripisalo Rusiji, ki obtožbe zavrača.