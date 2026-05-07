Ruska drona strmoglavila v članico Nata, ljudi pozvali, naj ostanejo doma

V Latvijo sta iz Rusije priletela dva brezpilotna letalnika, ki sta nato strmoglavila na latvijsko ozemlje, je v četrtek zjutraj sporočila latvijska vojska, poroča Jutarnji list.

Eden od dronov je padel na skladišče nafte v mestu Rezekne, približno 40 kilometrov od ruske meje, poroča latvijska javna radiotelevizija LSM, ki se sklicuje na policijo.

Po navedbah LSM je po padcu izbruhnil požar, ki pa je ugasnil še pred prihodom gasilcev. Na kraj dogodka so napotili enote vojske, policije in reševalnih služb.

Poziv, da ostanejo v domovih

Latvijske oblasti so prebivalce ob meji z Rusijo opozorile na nevarnost dronov in jih pozvale, naj ostanejo v svojih domovih. Obenem so lokalne oblasti sporočile, da bodo vse šole v Rezeknah danes zaprte.

Konec marca je več ukrajinskih dronov zašlo nad ozemlje Latvije ter sosednjih članic Nata, Estonije in Litve. Eden je trčil v dimnik elektrarne, drugi pa je strmoglavil v zamrznjeno jezero in eksplodiral.

Po ocenah naj bi bili ukrajinski droni namenjeni napadom na vojaške cilje v Rusiji. Latvija, Estonija in Litva so aprila poudarile, da ne dovoljujejo uporabe svojega ozemlja ali zračnega prostora za napade z brezpilotnimi letalniki na Rusijo, še navaja Jutarnji list.

Prizor iz Harkova, kjer je ruski dron zadel hišo. FOTO: Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters

Kljub premirju novi napadi med Rusijo in Ukrajino

Rusija in Ukrajina sta ponoči nadaljevali medsebojne napade, pri čemer se obe strani obtožujeta kršenja prekinitve ognja. Ukrajina trdi, da Rusija kljub razglašenemu premirju nadaljuje napade, Moskva pa opozarja na ukrajinske napade pred ruskim dnevom zmage, 9. majem, in grozi s povračilnimi ukrepi.

V ukrajinskem napadu na rusko obmejno mesto Brjansk je bilo ranjenih 13 ljudi, ruska zračna obramba pa je nad Moskvo sestrelila več dronov. Rusija je medtem napadla ukrajinsko mesto Dnipro, kjer je bila ranjena najmanj ena oseba.

Moskva je ob tem tuja diplomatska predstavništva v Kijevu pozvala k evakuaciji osebja zaradi možnosti novih napadov na ukrajinsko prestolnico.