Na letališču v Münchnu zaradi dronov odpovedali 17 letov

Na münchenskem letališču so v četrtek zvečer odpovedali ali preusmerili več letov, potem ko so v okolici zaznali drone, je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil predstavnik tamkajšnje policije. Zaradi motenj je več potnikov noč preživelo na letališču, promet pa je bil medtem že znova vzpostavljen.

Po podatkih letališča je bilo odpovedanih 17 poletov iz bavarske prestolnice, kar je prizadelo približno 3000 potnikov. Še 15 letal, ki bi morala pristati v Münchnu, so preusmerili na druga letališča, med drugim v Stuttgart, Nürnberg, Dunaj in Frankfurt. Potnikom so zagotovili začasna ležišča, odeje in obroke.

Drone so opazili včeraj zvečer

Drone so opazili med 21. in 22. uro v četrtek zvečer. Oblasti so takoj sprožile preiskavo in v zrak poslale policijske helikopterje, vendar za zdaj ni znano, koliko dronov je bilo vpletenih in katere vrste so bili.

Incident se je zgodil ob zaključku Oktoberfesta, znamenitega festivala piva, ki v München vsako leto privabi več sto tisoč obiskovalcev. Prireditve letos prav tako niso minile brez zapletov – v sredo so prizorišče več ur preiskovali zaradi grožnje z bombo, v soboto pa so zaradi prevelike gneče začasno zaprli vhod na festival.

Nemške oblasti že dlje opozarjajo na naraščajočo nevarnost dronov. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Dogodek spominja na podobne incidente z droni, ki se v zadnjem času vrstijo po Evropi. Številne države za tovrstne pojave obtožujejo Rusijo. Tudi evropski voditelji so ta teden na neformalnem srečanju na Danskem razpravljali o varnosti in zaščiti pred brezpilotniki.

Nemške oblasti že dlje časa opozarjajo na naraščajočo nevarnost dronov. Prejšnji teden so poročali o rojih, ki so leteli nad državo, tudi nad vojaškimi in industrijskimi objekti. Notranji minister Alexander Dobrindt je pri tem dejal, da mora Nemčija »najti nove odgovore na hibridne grožnje«, med drugim tudi z možnostjo sestreljevanja dronov.