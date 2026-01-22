Droni na Finskem in helijevi baloni v Nemčiji: Evropa pripravlja ukrepe

Glavni obveščevalec finske vojske, generalmajor Pekka Turunen, je opozoril, da se tveganje, da bi droni, povezani z vojno v Ukrajini, zašli v finski zračni prostor ali na finsko ozemlje, povečuje.

Problematični naj bi bili droni z dolgim dosegom, saj Ukrajina cilja na ruska naftna pristanišča v bližini Finske, Rusija pa odgovarja z motenjem GPS-signala. To lahko dron odvede drugam, če se pri navigaciji zanaša na GPS. Doslej sicer ni bilo poročil o incidentih, navaja Euronews.

Turunen je izpostavil, da se varnostna situacija na Finskem ni bistveno poslabšala od lanskoletnega poročila, tudi grožnja z vojno se ni povečala. Po ruski invaziji na Ukrajino leta 2022 je Finska končala desetletja nevtralnosti in aprila 2023 postala članica Nata.

Politična dogajanja, kot je poskus ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da bi pridobil Grenlandijo, so po mnenju Turunena Rusiji verjetno dala občutek, da se zahodni svet, NATO in Evropa gibljejo v kaosu, kar lahko spodbuja Moskvo k večji svobodi delovanja.

Evropa je sicer v visoki pripravljenosti po množičnih vdorih dronov v zračni prostor Nata septembra lani. Voditelji so se dogovorili za vzpostavitev tako imenovanega dronskega zidu za boljše zaznavanje, sledenje in prestrezanje teh letalnikov.

FOTO: Reuters

V začetku novembra je ZDA na vzhodni meji Nata namestila novo protidronsko obrambo, NATO pa je ustanovil program Eastern Sentry, ki naj bi odvračal nadaljnje ruske vdore. Nekateri evropski uradniki dogajanje vidijo kot rusko preizkušanje pripravljenosti Nata. Kremlj je obtožbe, da je Rusija odgovorna za nekatere nedoločene vdore dronov, označil za neutemeljene.

Helijevi baloni in letaki

Nemški notranji minister Alexander Dobrindt je sicer že večkrat opozoril na naraščajočo hibridno grožnjo v zvezi z droni, ki lahko izvajajo vohunjenje ali sabotaže, in poudaril, da to ni abstraktna nevarnost, temveč konkretna. Iz Nemčije sicer danes prihaja novica, da bodo preizkusno začeli s spuščanjem letakov s helijevimi baloni.

Nemška vojska se po poročanju Euronewsa pripravlja na testno operacijo, v kateri bo z helijevimi baloni spuščala informativne letake, da bi vadila taktične postopke neposredne komunikacije v primeru izrednih razmer.

Letaki, ki jih bo Bundeswehr delil od 25. januarja do 4. februarja, so namenjeni posredovanju informacij ljudem na prizadetem območju, ki bi jih sicer težko dosegli. Po podatkih poveljstva dežele Saške bo v operaciji sodelovala 5. operativna četa s približno 100 vojaki. Cilj je distribucija materiala z oddaljenosti, torej iz zraka ali na varen način, brez neposrednega stika z območjem.

Helijevi baloni lahko dosežejo višino do 5000 metrov. Kraj vzleta bo odvisen od vremenskih razmer in bo določen vsak dan sproti. Zaradi varnostnih razlogov niso podali dodatnih informacij, so pa potrdili, da bodo namenoma izognili večjim mestom. Sosednje države so bile vnaprej obveščene, če bi baloni zaradi vetra zašli na Poljsko ali Češko.

Vsak, ki med vajo Colder Iron 2026 najde letak s simbolom in informacijami, ga lahko prijavi na naveden kontakt in nato zavrže.