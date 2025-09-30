  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Droni ubili štiričlansko družino, tudi otroka, stara štiri in šest let

    V nočnem ruskem napadu z dronom na vas v severni regiji Sumi so bili ubiti brata, stara štiri in šest let, ter njuni starši.
    Rusi so ponoči z dronom zadeli stanovanjsko stavbo v vasi Černečina. FOTO: Anatolij Stepanov/Reuters
    Galerija
    Rusi so ponoči z dronom zadeli stanovanjsko stavbo v vasi Černečina. FOTO: Anatolij Stepanov/Reuters
    Pi. K.
    30. 9. 2025 | 09:28
    30. 9. 2025 | 09:43
    4:17
    A+A-

    V nočnem ruskem napadu z brezpilotnim letalnikom na vas v Sumski oblasti na severu Ukrajine so bili ubiti brata, stara štiri in šest let, ter njuni starši, je v torek po poročanju Reutersa sporočil tamkajšnji guverner Oleg Grigorov.

    »Sinoči je sovražnik z dronom namenoma zadel stanovanjsko stavbo v vasi Černečina,« je zapisal Grigorov na omrežju telegram. Dodal je, da so trupla družine potegnili izpod ruševin.

    image_alt
    »Morda smo že v vojni z Rusijo«

    Reuters navedb sicer ni mogel takoj preveriti. Ruske sile so udeležene v dolgi, izčrpavajoči vojni vzdolž frontne črte na vzhodu in jugu Ukrajine, hkrati pa poskušajo pridobiti oporišče tudi v regijah, kot je Sumi, ki meji na rusko Kursko oblast.

    Rusija zanika, da bi pri skoraj vsakodnevnih napadih z droni in raketami na Ukrajino ciljala civiliste, vsakodnevna poročila pa kažejo, da je bilo v napadih ubiti že na tisoče civilistov, številne hiše, stanovanjski bloki in poslovni objekti pa so poškodovani ali uničeni.

    Trupla družine so zjutraj našli pod ruševinami. FOTO: Reuters
    Trupla družine so zjutraj našli pod ruševinami. FOTO: Reuters

    Rusija trdi, da je zavzela dve vasi v Doneški oblasti

    Moskva je medtem danes sporočila, da so ruske sile zavzele še dve naselji na fronti v vzhodni Ukrajini. Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva sta pod njihovim nadzorom zdaj vasi Šandrigolove in Zarične, severovzhodno od Slovjanska, enega ključnih ciljev Moskve v prizadevanju za napredovanje proti zahodu Doneške oblasti. Minister Andrej Belousov je enote, ki so sodelovale pri zavzetju, pohvalil za »pogumna in odločna dejanja«.

    Ukrajina na rusko objavo ni odgovorila, vendar je predsednik Volodimir Zelenski v nagovoru dejal, da ukrajinska protiofenziva pri Dobropilji, v bližini logističnega središča Pokrovsk, napreduje. Po njegovih besedah so ukrajinske sile tam ponovno zavzele 175 kvadratnih kilometrov ozemlja. Vrhovni poveljnik Oleksander Sirski je dodal, da frontna linija zdaj obsega približno 1250 kilometrov.

    image_alt
    Zelenski opozarja: Putin pripravlja napad na drugo evropsko državo

    Neodvisne potrditve dogajanja na bojiščih ni, poroča Reuters. Analitiki opozarjajo, da rusko napredovanje v zadnjih tednih, ko skoraj vsakodnevno razglašajo zavzetje novih vasi, poteka ob velikih izgubah v ljudeh in opremi.

    Zelenski je opozoril, da je položaj težek tudi pri Kupjansku v Harkovski oblasti ter v delih Doneške in Dnipropetrovske oblasti, a da ukrajinski vojaki »storijo vse, da obranijo svoje položaje«. Medtem je priljubljeni ukrajinski vojni blog DeepState zapisal, da so ukrajinske sile zapustile vas Poltavka vzhodno od Dobropilje.

    FOTO: Reuters
    FOTO: Reuters

    Putin: Gre za pravičen boj

    Ruski predsednik Vladimir Putin je sicer v ponedeljek dejal, da ruske sile zmagujejo v tem, kar je označil za »pravičen boj« v Ukrajini. »Naši borci in poveljniki prehajajo v ofenzivo, celotna država, vsa Rusija, vodi ta pravični boj in trdo dela. Skupaj branimo ljubezen do domovine in enotnost naše zgodovinske usode – borimo se in zmagujemo,« je dejal v videoposnetku, objavljenem na spletni strani Kremlja.

    Rusija trenutno nadzoruje okoli 19 odstotkov ukrajinskega ozemlja, vključno s Krimom ter večjim delom vzhoda in juga države.

    Kljub diplomatskim prizadevanjem ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki se je ločeno srečal s Putinom, ukrajinskim predsednikom Zelenskim in evropskimi voditelji, konca vojne ni na vidiku. Trump je prejšnji teden spremenil svoje stališče in dejal, da ima Ukrajina možnost ponovno pridobiti izgubljena ozemlja. Washington medtem razmišlja o prošnji Kijeva za dobavo manevrirnih raket tomahawk, s katerimi bi lahko izvajali napade globoko na ruskem ozemlju.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Svet
    Hladna vojna 2

    Kremelj: Prekinitev dialoga z Rusijo zmanjšuje možnosti za mir v Moldaviji

    Po uradnih podatkih so v Moldaviji odločno podprli pot na Zahod.
    Boris Čibej 29. 9. 2025 | 17:50
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Nagrajevani pisatelj

    Velibor Čolić: Vojna je monumentalna prevara

    S svojim najuspešnejšim romanom doslej, Vojna in dež, bosansko-francoski pisatelj zaključuje trilogijo o izgnanstvu – pričevanje o vojni, porazu in preživetju.
    Nina Gostiša 30. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vojna v Ukrajini

    Slovenija ostro obsodila ruske napade in poziva k pogajanjem

    Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve se je odzvalo na nedavne obsežne ruske napade na Ukrajino in Moskvo pozvalo, naj konča agresijo.
    29. 9. 2025 | 14:03
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Mednarodni trgi

    Evropa postaja manj maslena in bolj jeklena?

    Svet je manj prijazen, manj predvidljiv in predvsem bolj oborožen.
    29. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Obveščevalna služba

    »Morda smo že v vojni z Rusijo«

    Nekdanja generalna direktorica MI5 opozarja, da je Zahod zaradi kibernetskih napadov in prikritih operacij Moskve morda že v vojni z Rusijo.
    29. 9. 2025 | 08:29
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Delov poslovni center – Izvozniki

    V Beogradu zgradili tovarno, v Ljubljani v tem času le zasadili prvo lopato

    Kakšne ovire morajo premagati slovenski izvozniki, da na tujih trgih prehitijo konkurenco?
    Nejc Gole 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Konferenca Izvozniki

    Vprašanje, ali bosta Mercedes in Audi še proizvajala avtomobile

    Janez Škrabec, Anžej Olaj in Matjaž Čemažar so govorili o turbulentnih razmerah po svetu in iskali priložnosti za slovenske izvoznike.
    Nejc Gole 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Raziskava

    Koliko stanejo pivo, kava in kosilo v Ljubljani – koliko pa pri naših sosedih?

    Pivo je za Ljubljančane bistveno bolj dostopno kot obedovanje ali kava.
    29. 9. 2025 | 14:19
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Lumbago: vzroki, simptomi in zdravljenje bolečin v križu

    Nenadna bolečina v križu vas lahko ujame pri vsakdanjih opravilih. Zakaj ne mine sama od sebe in zakaj jo je nujno pravočasno obravnavati?
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 08:58
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nastaja največja vodikova iniciativa v Sloveniji

    Slovenija s posebno iniciativo vstopa v vodikovo prihodnost ter povezuje industrijo in energetiko za razogljičen in zeleni prehod.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Zakaj izbrati mleko in mlečne izdelke z znakom »izbrana kakovost – Slovenija«?

    Na trgovskih policah je ponudba mleka in mlečnih izdelkov ogromna. Mleko prihaja iz različnih držav, s seboj pa prinaša različno kakovost in svežino.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 09:58
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    »Že v bližnji prihodnosti bomo priča spopadu umetnih inteligenc«

    S kombinacijo sistemskega pristopa države in varnostnih storitev, ki jih slovenskim podjetjem ponuja A1 Slovenija, lahko podjetja hitreje zaznavajo grožnje brez preobremenjevanja internih ekip, pri tem pa ostajajo skladna z zakonodajo.
    Promo Delo 29. 9. 2025 | 09:41
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kriptosredstva

    Licence pomenijo večjo varnost za vlagatelje

    S kriptosredstvi bodo v Iliriki, ki je prva v Sloveniji pridobila licenco za to, začeli trgovati v prvi polovici oktobra.
    Marjana Kristan Fazarinc 30. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Zasebni dolg prepoznan v cikličnih in volatilnih panogah

    Ponekod je že med najpomembnejšimi načini financiranja podjetij, pri nas se še uveljavlja.
    Milka Bizovičar 30. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Konferenca Izvozniki

    Na voljo imamo le še 25 let, vemo, kako je v Evropi

    Zeleni prehod ni le tehnološki izziv, saj visoki stroški in dolgotrajno pridobivanje dovoljenj postavljajo prihodnost industrije pred resno preizkušnjo.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Konferenca Izvozniki

    Vprašanje, ali bosta Mercedes in Audi še proizvajala avtomobile

    Janez Škrabec, Anžej Olaj in Matjaž Čemažar so govorili o turbulentnih razmerah po svetu in iskali priložnosti za slovenske izvoznike.
    Nejc Gole 29. 9. 2025 | 08:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Rusija-Ukrajinavojna v UkrajiniVolodimir Zelenskidroni

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Slovenska reprezentanca ostala še brez druge obetavne skakalke

    Po 17-letni Tini Erzar bo več mesecev odsotna tudi 19-letna Taja Bodlaj.
    Miha Šimnovec 30. 9. 2025 | 10:23
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nekdanji minister

    Hišne preiskave pri Alešu Hojsu, Janša s tvitom mednarodni javnosti

    V SDS dogodek označujejo kot politično motiviran, saj stranka po anketah močno vodi, vlada Roberta Goloba pa se sooča s slabimi kazalci.
    30. 9. 2025 | 10:17
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Šahovski komentar

    Maribor na pragu naslova, Laura Unuk odlična v Srbiji

    Matej Šebenik o slovenski ligi in prihajajočem evropskem ekipnem prvenstvu.
    30. 9. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Indonezija

    Šolsko poslopje se je zrušilo na otroke, reševalci v bitki s časom

    Zaradi nedovoljene gradnje se je porušil islamski internat in pod seboj pokopal dijake med molitvijo. Reševalci se borijo za življenje ujetih pod ruševinami.
    30. 9. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Zamrznjen ruski denar tudi za ukrajinske nakupe orožja v EU

    Rusiji bo vrnjeno zamrznjeno finančno premoženje samo, če bo Ukrajini plačala reparacije.
    Peter Žerjavič 30. 9. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Šahovski komentar

    Maribor na pragu naslova, Laura Unuk odlična v Srbiji

    Matej Šebenik o slovenski ligi in prihajajočem evropskem ekipnem prvenstvu.
    30. 9. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Indonezija

    Šolsko poslopje se je zrušilo na otroke, reševalci v bitki s časom

    Zaradi nedovoljene gradnje se je porušil islamski internat in pod seboj pokopal dijake med molitvijo. Reševalci se borijo za življenje ujetih pod ruševinami.
    30. 9. 2025 | 09:59
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Zamrznjen ruski denar tudi za ukrajinske nakupe orožja v EU

    Rusiji bo vrnjeno zamrznjeno finančno premoženje samo, če bo Ukrajini plačala reparacije.
    Peter Žerjavič 30. 9. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Kako pozimi doma ohraniti čist zrak in nizke stroške ogrevanja?

    Klasično prezračevanje pogosto prinaša toplotne izgube in višje stroške. Učinkovita rešitev je pametno prezračevanje.
    Promo Delo 23. 9. 2025 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Za prste obliznit: kosilo v nekaj minutah

    Od sušija do ramna: odkrijte skrivnosti japonske kulinarike, ki jih lahko preprosto poustvarite doma.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 08:57
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VELIKA ZVEZDA

    Veliki dogodek razkril celo serijo novih zvezd

    Huawei je v petek, 19.9. pod geslom »Ride the Wind« v Parizu gostil predstavitveni dogodek inovativnih izdelkov.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVET

    Sanjate o novem domu? To morate vedeti

    Dom ni le prostor, kjer živimo. Je prostor, kjer se počutimo varne, gradimo odnose in ustvarjamo prihodnost.
    Promo Delo 30. 9. 2025 | 09:12
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Prijave so odprte: tudi letos izbirajo mlade talente

    Mladi upi 2025 prinašajo najmanj 50.000 evrov podpore perspektivnim športnikom, parašportnikom, umetnikom in znanstvenikom.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Podprite športnike tam, kjer to najbolj šteje: na tribunah

    Brez navijačev šport izgubi svojo moč, zato športniki potrebujejo našo spodbudo. Prav to sporočilo prinaša nova kampanja OKS »Brez vas so tribune le stoli«.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 12:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Prihodnost je tukaj: Sønderborg pokazal, kako je zeleni prehod videti v praksi

    Sønderborg je na Rethink Cities Summitu dokazal, da je zeleni prehod več kot vizija, je uresničljiv cilj z rešitvami, ki že delujejo v praksi.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Hidroenergija, ki rešuje življenja – slovenski model poplavne zaščite

    Večnamenska zasnova HE spodnje Save združuje proizvodnjo čiste energije, protipoplavno zaščito in dolgoročno prilagajanje na podnebne spremembe.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 14:49
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Elektro Ljubljana z novo aplikacijo do učinkovitejše izvedbe postopkov

    V družbi Elektro Ljubljana so razvili novo aplikacijo MF.MKN digitalni monter, s katero so naredili pomemben korak v smeri digitalizacije terenskega dela.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 14:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    PREZRAČEVANJE

    Kolikokrat dnevno lahko odpremo okna?

    Sodobni prezračevalni sistemi poskrbijo za zdrav in svež zrak v vašem domu – brez prepiha, hrupa in energijskih izgub.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Samozavest

    Brezplačni priročnik: Povečajte svojo samozavest s tehnikami NLP

    Ste vedeli, da več kot polovica ljudi prizna, da jih je pomanjkanje samozavesti že stalo priložnosti za napredovanje?
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 08:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    HONOR Magic V5 – najtanjši zložljivi telefon na svetu, ki spreminja pravila igre

    HONOR Magic V5 odpira novo poglavje v svetu zložljivih pametnih telefonov.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Telemach s tretjo generacijo naprav: umetna inteligenca v ospredju

    Telemach svojo vizijo dostopne tehnologije uresničuje z novo generacijo naprav, ki združujejo napredne funkcije in prijazno uporabniško izkušnjo po ugodni ceni.
    Promo Delo 24. 9. 2025 | 10:33
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    VIDEO: Kaj na trgu zlata lahko pričakujemo v prihodnosti?

    V zadnjih letih vrednost naložbenega zlata strmo raste. Po napovedih številnih strokovnjakov naj bi se takšen trend nadaljeval.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 11:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    AVTOMOBILIZEM

    Večno vprašanje: kakšne so koristi dobrega hibrida?

    V avtomobilskem svetu ni več dovolj, da je vozilo zgolj zmogljivo in udobno. Danes imajo vozniki in potniki bistveno večja pričakovanja kot nekoč.
    Promo Delo 22. 9. 2025 | 09:23
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kakšna je finančna varnost ob nezgodi?

    Zavarovalnica Generali z Nezgodnim zavarovanjem otrok in mladine do 26. leta in zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco omogoča brezskrbnost otrok.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:56
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Skrbite doma za bližnjega? Te informacije vam bodo olajšale nego

    Skrb za partnerja, starše, stare starše ali druge bližnje v domači oskrbi ni le velika odgovornost in fizično zahtevna naloga – je tudi čustven izziv.
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    »Vsaka ura zastoja za podjetje lahko pomeni več tisoč evrov izgube«

    Kako preprečiti paniko in velike izgube? Kako zavarovati premoženje in se izogniti hudim poslovnim posledicam?
    Promo Delo 25. 9. 2025 | 11:52
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako svež zrak v domu izboljša zdravje, spanec in koncentracijo

    Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih zmanjšuje pozornost ter povečuje tveganje za alergije in motnje spanja.
    Promo Delo 19. 9. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Tri najpogostejše zdravstvene težave, na katere moramo biti posebej pozorni

    Ko nas začne skrbeti sumljiva sprememba na koži ali bolečina v trebuhu, šteje vsak dan. A Slovenci na prvi pregled v povprečju čakamo več kot tri mesece.
    Promo Delo 26. 9. 2025 | 10:55
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo