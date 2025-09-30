Droni ubili štiričlansko družino, tudi otroka, stara štiri in šest let

V nočnem ruskem napadu z brezpilotnim letalnikom na vas v Sumski oblasti na severu Ukrajine so bili ubiti brata, stara štiri in šest let, ter njuni starši, je v torek po poročanju Reutersa sporočil tamkajšnji guverner Oleg Grigorov.

»Sinoči je sovražnik z dronom namenoma zadel stanovanjsko stavbo v vasi Černečina,« je zapisal Grigorov na omrežju telegram. Dodal je, da so trupla družine potegnili izpod ruševin.

Reuters navedb sicer ni mogel takoj preveriti. Ruske sile so udeležene v dolgi, izčrpavajoči vojni vzdolž frontne črte na vzhodu in jugu Ukrajine, hkrati pa poskušajo pridobiti oporišče tudi v regijah, kot je Sumi, ki meji na rusko Kursko oblast.

Rusija zanika, da bi pri skoraj vsakodnevnih napadih z droni in raketami na Ukrajino ciljala civiliste, vsakodnevna poročila pa kažejo, da je bilo v napadih ubiti že na tisoče civilistov, številne hiše, stanovanjski bloki in poslovni objekti pa so poškodovani ali uničeni.

Trupla družine so zjutraj našli pod ruševinami. FOTO: Reuters

Rusija trdi, da je zavzela dve vasi v Doneški oblasti

Moskva je medtem danes sporočila, da so ruske sile zavzele še dve naselji na fronti v vzhodni Ukrajini. Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva sta pod njihovim nadzorom zdaj vasi Šandrigolove in Zarične, severovzhodno od Slovjanska, enega ključnih ciljev Moskve v prizadevanju za napredovanje proti zahodu Doneške oblasti. Minister Andrej Belousov je enote, ki so sodelovale pri zavzetju, pohvalil za »pogumna in odločna dejanja«.

Ukrajina na rusko objavo ni odgovorila, vendar je predsednik Volodimir Zelenski v nagovoru dejal, da ukrajinska protiofenziva pri Dobropilji, v bližini logističnega središča Pokrovsk, napreduje. Po njegovih besedah so ukrajinske sile tam ponovno zavzele 175 kvadratnih kilometrov ozemlja. Vrhovni poveljnik Oleksander Sirski je dodal, da frontna linija zdaj obsega približno 1250 kilometrov.

Neodvisne potrditve dogajanja na bojiščih ni, poroča Reuters. Analitiki opozarjajo, da rusko napredovanje v zadnjih tednih, ko skoraj vsakodnevno razglašajo zavzetje novih vasi, poteka ob velikih izgubah v ljudeh in opremi.

Zelenski je opozoril, da je položaj težek tudi pri Kupjansku v Harkovski oblasti ter v delih Doneške in Dnipropetrovske oblasti, a da ukrajinski vojaki »storijo vse, da obranijo svoje položaje«. Medtem je priljubljeni ukrajinski vojni blog DeepState zapisal, da so ukrajinske sile zapustile vas Poltavka vzhodno od Dobropilje.

FOTO: Reuters

Putin: Gre za pravičen boj

Ruski predsednik Vladimir Putin je sicer v ponedeljek dejal, da ruske sile zmagujejo v tem, kar je označil za »pravičen boj« v Ukrajini. »Naši borci in poveljniki prehajajo v ofenzivo, celotna država, vsa Rusija, vodi ta pravični boj in trdo dela. Skupaj branimo ljubezen do domovine in enotnost naše zgodovinske usode – borimo se in zmagujemo,« je dejal v videoposnetku, objavljenem na spletni strani Kremlja.

Rusija trenutno nadzoruje okoli 19 odstotkov ukrajinskega ozemlja, vključno s Krimom ter večjim delom vzhoda in juga države.

Kljub diplomatskim prizadevanjem ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki se je ločeno srečal s Putinom, ukrajinskim predsednikom Zelenskim in evropskimi voditelji, konca vojne ni na vidiku. Trump je prejšnji teden spremenil svoje stališče in dejal, da ima Ukrajina možnost ponovno pridobiti izgubljena ozemlja. Washington medtem razmišlja o prošnji Kijeva za dobavo manevrirnih raket tomahawk, s katerimi bi lahko izvajali napade globoko na ruskem ozemlju.