Druga faza je za prebivalce Gaze le prazna fraza

Čeprav se izraelska okupacijska vojska ni umaknila iz Gaze in čeprav so izraelske genocidne oblasti od 11. oktobra tako rekoč ves čas kršile dogovor o prekinitvi ognja, so v četrtek v Beli hiši razglasili, da se v porušeni palestinski enklavi začenja druga faza tako imenovanega mirovnega načrta. Za prebivalce Gaze je to le prazna fraza. Neskončno trpljenje več kot dveh milijonov ljudi, ki so v izraelskih napadih ostali brez vsega, se nadaljuje.

Ob razglasitvi druge faze »mirovnega načrta« je ameriški predsednik Donald Trump oznanil, da je že bilo oblikovano prehodno politično telo, ki bo v bližnji prihodnosti prevzelo nadzor nad Gazo. Za to naj bi bil zadolžen petnajstčlanski tehnokratski odbor – vsi člani naj bi bili Palestinci, predvidoma naj bi jih vodil Ali Šat, nekdanji visoki predstavnik palestinske uprave (PA). Palestinski tehnokratski odbor (nacionalni odbor za upravljanje Gaze), v katerem ne bo predstavnikov sedanje palestinske uprave in pričakovano tudi ne Hamasa, bo deloval pod odborom za mir, na čelu katerega bo kar ameriški predsednik sam. Basem Haim, visoki predstavnik gibanja Hamas, ki naj bi v naslednjih dneh razglasilo novega voditelja, je ustanovitev odbora označil za »korak v pravo smer«.

Trump je na družbenih omrežjih v svojem slogu dodal, da bo odbor za mir »največji in najbolj prestižen« v zgodovini. Njegov posebni odposlanec za Bližnji vzhod – in druge krize – Steve Witkoff je v petek povedal, da bodo ZDA z Egiptom, Turčijo in Katarjem dosegle dogovor o razorožitvi Hamasa, kar je ob popolnem umiku izraelske vojske iz Gaze, vzpostavitvi prehodnih oblasti in prihodu mednarodnih mirovnih enot glavna postavka druge faze »mirovnega načrta«. Za zdaj ni znano, kdaj naj bi mednarodne enote prišle v Gazo, prav tako ne, od kod bodo prišli vojaki (interes so pokazali Indonezija, Egipt, Azerbajdžan in Turčija). Witkoff je dodal, da bodo »mednarodne stabilizacijske enote zavarovale Gazo in urile palestinske policiste«.