Druga ozadja Trumpovega razreševanja

New York – »Preberite si prepis telefonskega pogovora!« je še vedno bojni klic ameriškega predsednikav procesu razrešitve. Republikanski prvak ukrajinskemu predsednikuv tem pogovoru res ni pogojeval vojaške pomoči, drugačne navedbe svetovalca za nacionalno varnostpa znova postavljajo vprašanje, koliko časa bo Trump še ohranil podporo republikanskih volivcev in senatorjev.Demokrati upajo, da bodo nova razkritja spodkopala podporo konservativne javnosti »despotu« in »diktatorju«, kot so republikanskega predsednika označili med predstavitvijo obtožnice v senatu. Trumpovi najbolj goreči zagovorniki še naprej zagotavljajo, da je Ukrajina dobila vojaško pomoč, ki ji jo je prejšnji demokratski predhodnikodrekal, ne da bi začela preiskovati nekdanjega demokratskega podpredsednikaTisti, ki si želijo novih pričanj, med njimi zlasti Boltonovega, so poudarili, da bi se morali za spremembo scenarija čimprejšnje oprostitve premisliti le štirje senatorji.Trumpovim nasprotnikom se toliko bolj mudi, ker predsednik s polno paro uresničuje predvolilne obljube konservativni javnosti. Javne šole bodo brez zagotovitve pravice učencev do verskega izražanja izgubile zvezna sredstva, nove omejitve pri vstopu v državo pa naj bi obračunale s »porodniškim turizmom«, kot imenujejo potovanja nosečnic tik pred porodom v ZDA z željo po ameriškem državljanstvu za novorojenčke. Republikanski prvak je tudi sicer obračunal s pritiskom ilegalnih priseljencev na ameriške meje, kot prvi ameriški predsednik je govoril na zborovanju proti pravici do prekinitve nosečnosti.Trump obljublja tudi nova nižanja davkov po volitvah ter neutrudno poudarja dosedanje dosežke, kot so trgovinski sporazumi s Kitajsko, Kanado in Mehiko, sedem milijonov delovnih mest v njegovih treh letih, rast dohodkov na spodnji stopnji lestvice, visoke vrednosti na borzi in tako naprej. Načrtuje ukrepe za družine, kot je plačani 12-tedenski porodniški dopust za zvezne uslužbence, in v svetu nadaljuje politiko »Najprej Amerika«.Trumpovi privrženci niso pozabili niti na imenovanja konservativnih sodnikov, dolg seznam naj bi zagotavljal visoko udeležbo na predsednikovih predvolilnih zborovanjih in s tem podporo senatorjev in drugih članov njegove republikanske stranke. Za demokrate in druge predsednikove kritike je veliko od tega, kar so našteli v Beli hiši, skrenitev s tradicionalne ameriške vloge v svetu, njihovih prizadevanj v domači politiki in gospodarstvu ter politike varovanja okolja in ozračja njihovega predsednika Baracka Obame. Upajo, da bo republikanska podpora upadala sorazmerno z aferami, ki se pojavljajo kot po tekočem traku.Glavni tožilec in predsednik odbora predstavniškega doma za obveščevalne službeje dvignil temperaturo do vrelišča z obtožbo, da Trump uporablja besednjak organiziranega kriminala. Včeraj mu je v senatu odgovarjal preiskovalec demokratskega predsednika, ki zdaj zagovarja prepričanje, da bi morala biti razrešitev prihranjena za primere nadstrankarskega soglasja o predsednikovih zločinih.