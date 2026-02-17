Podplačani delavci 12 ur na mrazu, počitek v posteljah z neznanci

Za delavce so zagotovljene namestitve, a so te neustrezne in prenatrpane. Dve osebi, ki se doslej nista poznali, morata, denimo, spati v zakonski postelji. Delavci poročajo tudi o nedelujočih grelnikih, pomanjkanju zaščitne opreme ter neupoštevanju počitka. FOTO: Yves Herman/Reuters

Olimpijske igre Milano – Cortina 2026 prinašajo ogromno zgodb o sreči zmagovalcev in dramah poražencev. Kaže, da bodo na strani poražencev tudi številni delavci, ki skrbijo za njihov blišč in nemoten potek.

V Italiji namreč odmeva zahteva po razjasnitvi pogojev za delo na igrah, kar od ministra za šport Andree Abodija in ministrice za delo Marine Elvire Calderone pričakuje senator Zelenih in levice (Alleanza Verdi e Sinistra) Tino Magni.

Kot navaja, je organizator iger Fundacija Milano Cortina 2026, pri čemer za delo in delavce skrbijo zasebna podjetja, ki so bila uspešna na javnih razpisih. Izpostavljajo One Group Italy.

Izplačilo bo šele po zaključku olimpijske zabave

»Nekateri imajo pogodbe za določen čas, drugi delajo s skrajšanim delovnim časom, nekateri imajo pogodbe za opravljanje samostojne dejavnosti, za vse pa veljajo dnevni turnusi, ki so daljši od 12 ur, za 10 evrov na uro, 20 evrov dnevne pavšalne nagrade za 84 ur tedenskega dela. Izplačilo bo šele po zaključku olimpijske zabave, najpozneje do maja 2026,« je ugotovil Magni.

»Tedenski počitki in bolniški dnevi niso plačani, ker je plačilo na uro, nastanitve pa so neustrezne in prenatrpane. Pred nekaj dnevi, 9. februarja, sta se dva delavca zglasila na urgentnem centru v Livignu in povedala, da delata v težkih pogojih, brez ogrevanja med delovnim časom. Imela sta znake hipotermije, slabosti in drgetanja zaradi dolgotrajne izpostavljenosti mrazu, kar je zapisano v medicinskih izvidih. Zimske olimpijske igre Milano – Cortina so iz priložnosti za zaposlitev, čeprav začasne, za tisoče delavcev in delavk postale izkoriščanje,« je prepričan Magni.

Izmena, ki traja 16 ur

Odmeva, da morajo zaposleni na igrah delati tudi po 12 ur pri temperaturah, ki lahko sežejo do minus 15 stopinj Celzija, in to brez ustreznih zaščitnih oblačil. Zagotovljen imajo prevoz, vendar lahko v gostem prometu traja tudi do dve uri, da delavec pride od nastanitve do dodeljene lokacije, in za ta čas ne dobi plačila. »Izmena tako v bistvu traja 16 ur,« je povedal eden od delavcev, ki je na igrah zaposlen prek omenjenega podjetja One Group Italy.

Za delavce so zagotovljene namestitve, a so te neustrezne in prenatrpane. Dve osebi, ki se doslej nista poznali, morata, denimo, spati v zakonski postelji. Delavci poročajo tudi o nedelujočih grelnikih, pomanjkanju zaščitne opreme ter neupoštevanju počitka.

Odmeva primer delavca, ki so ga odpustili, ker si je drznil v prisotnosti Izraelcev vzklikniti: »Free Palestine.« Milanska senatorka iz Demokratske stranke Cristina Tajani je izrazila zahtevo po pojasnilih okoliščin te odločitve. »Novica o odpovedi iz političnih razlogov zaposlenega v uradni trgovini olimpijskih iger Milano – Cortina 2026 zahteva podrobnejši pregled s strani vlade. V Italiji je odpoved iz političnih razlogov nezakonita. Če bi se izkazalo, da je zaposleni le izjavil 'Free Palestine', to ne bi bil upravičen razlog za odpoved.«