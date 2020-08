Druga v Severni Koreji

Z bratom Kim Džong Unom naj bi se tesno zbližala že, ko sta se kot najstnika šolala v mestu, na tisoče kilometrov oddaljenem od obeh Korej. Tudi Kim Jo Džong je namreč med letoma 1996 in 2000 obiskovala bernsko šolo Liebefeld-Steinhölzli, in sicer pod lažnim imenom Pak Mi Hjang.FOTO: Reuters

, najmlajša med otroki pokojnega severnokorejskega voditeljain edina sestra zdajšnjega vladarja, je de facto številka dve v Severni Koreji, pišejo tuji mediji in ob tem navajajo južnokorejsko obveščevalno službo.Kim Džong Un naj bi namreč nekatera področja prepustil najtesnejšim sodelavcem in si tako znižal raven stresa, kot je zapisal BBC, ki je dodal, da so se južnokorejski obveščevalci o severnih sosedih kdaj že zmotili.Da bi utegnil Kim Džong Un štiri leta mlajšo sestro razglasiti za naslednico, so ugibali že v preteklosti, a se to ni zgodilo. Prevzela naj bi ključno področje odnosov z Južno Korejo in ZDA. Kim Jo Džong je bila dolgo v ozadju, nato je bila leta 2018 prva predstavnica Kimove dinastije v delegaciji, ki je obiskala Južno Korejo v času odprtja zimskih olimpijskih iger v Pjongčangu.Junija je prav ona zagrozila Južni Koreji z orožjem in nato ukazala r azstrelitev skupnega urada za zvezo v Kesongu , odprtega pred dvema letoma. Na njegovem pročelju je bil obris zemljevida obeh Korej, in sicer združenih. »Mislim, da je skrajni čas, da končno prekinemo odnose z južnokorejsko oblastjo,« je tedaj izjavila.Poznavalci so zagotovili, da je treba biti pozoren na njene ustnice. Kadar je nasmejana, vlada nad Korejskim polotokom mir, ko je z njenih ustnic mogoče razbrati grožnje, se je treba pripraviti na najhujše. Z bratom naj bi se tesno zbližala že, ko sta se kot najstnika šolala v mestu, na tisoče kilometrov oddaljenem od obeh Korej.Tudi Kim Jo Džong, ki je po uradnih podatkih rojena leta 1987, je namreč med letoma 1996 in 2000 obiskovala bernsko šolo Liebefeld-Steinhölzli, in sicer pod lažnim imenom Pak Mi Hjang.