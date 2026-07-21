Drugi Burnhamov dan v službi: ukinil DDV na računih za elektriko

Novi britanski premier Andy Burnham se je že lotil izpolnjevanja svojega programa zniževanja življenjskih stroškov in drugi dan na Downing Streetu 10 ukinil davek na dodano vrednost z računov gospodinjstev za elektriko. Danes se bo še prvič sestal z svojim novoimenovanim ministrskim zborom.

Vodja vladajočih laburistov, ki je položaj premiera prevzel včeraj, je ukinitev doslej petodstotnega davka na račune napovedal z oktobrom. Ukrep bo državo v trenutnem fiskalnem letu stal približno 850 milijonov funtov (več kot milijardo evrov), gospodinjstva pa naj bi z njim v povprečju prihranila 45 funtov na leto. »Sprejemamo takojšnje ukrepe za nižanje davkov na račune za energijo, prinašanje denarja v žepe ljudi in vračanje upanja,« je v izjavi sporočil Burnham.

Glede na sporočilo vlade želijo s tem podpreti najrevnejša gospodinjstva, ki za račune za elektriko porabijo večji delež svojih prihodkov.

Kako bodo financirali ukrep?

Vlada namerava ukrep financirati z odpovedjo sheme digitalne osebne izkaznice, načrtovane pod predhodno vlado premiera Keira Starmerja, ki naj bi davkoplačevalce stala 1,8 milijarde funtov.

Novi premier je napovedal, da želi v prihodnje olajšati tudi pritisk na majhna podjetja, ki so jih prizadela višanja davkov predhodne vlade. Sočasno pa Burnham obljublja, da bo spoštoval strogo fiskalno disciplino, kakršne se je držal že Starmer.

Danes objavljeni podatki so sicer pokazali, da je zadolženost britanske vlade junija padla bolj od pričakovanega, kar je dobra novica za novega finančnega ministra Johna Healeyja.

Nova ekipa

Nekdanji obrambni minister je eden od novih članov vladne ekipe, ki jo je v ponedeljek zvečer imenoval Burnham. Zunanji minister je postal Ed Miliband, obrambni resor bo vodil Wes Streeting, na čelu notranjega pa ostaja Shabana Mahmood. Dosedanja zunanja ministrica Yvette Cooper bo vodila ministrstvo za zdravje, stanovanjsko ministrstvo pa Angela Rayner. Nova britanska vlada se bo še danes sestala na prvi seji.