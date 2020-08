FOTO:Drugi džentelmen v državi

Odvetnik in milijonar Douglas Emhoff lahko z zadovoljstvom prebira ameriške časopise in širši tisk. Preplavili so jih naslovi tipa »Kdo je mož kandidatke za podpredsednico ZDA Kamale Harris?«. Odgovorov je veliko, večinoma mu prijazno laskajo.Emhoff je ob potrditvi kandidature svoje žene na konvenciji demokratov požel toliko zanimanja sedme sile, kot so ga dosedanje žene podpredsednikov ZDA, ki jim v hierarhiji Washingtona pripada oznaka »druge dame«, komajda kdaj. ZDA podpredsednice še niso imele, Harrisova kandidira kot tretja in kot prva temnopolta kandidatka.Poleg opazk, da spreminja standarde ameriških moških in da je ...