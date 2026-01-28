Drugi val odpuščanja pri Amazonu: službo bo izgubilo 16.000 ljudi

Pri podjetju Amazon so naznanili, da bodo odpustili 16.000 delavcev po celem svetu, poroča tiskovna agencija Reuters. Prvi val odpuščanja je zaposlene pri Amazonu zadel oktobra lani, ko je podjetje odpustilo 14.000 ljudi, ki so jih nadomestila orodja umetne inteligence.

Direktor Amazona Andy Jassy je poudaril, kako pomembno je, da zmanjšajo obseg birokracije, to pa bodo storili tako, da zmanjšajo število nadzornikov in rutinskih administrativnih del. »Nekateri od vas se morda sprašujete, ali je to začetek novega vzorca, ko bomo vsakih nekaj mesecev naznanili zmanjšanje števila delavcev. To ni naš namen,« je dejala višja podpredsednica Amazona Beth Galetti. Kljub temu pa je Jassy dejal, da bodo morali zaradi napredka v umetni inteligenci še naprej odpuščati osebje.

Podjetje Amazon je med pandemijo najelo obsežnejše število ljudi, predvsem za pomoč pri verigi dostave zaradi povečanega povpraševanja. Tokrat bodo odpustili delavce, ki so zaposleni pretežno pri Amazon Web Services, Prime Video, na kadrovskih oddelkih in v prodaji.

Pri Amazonu so več kot 10.000 ljudi odpustili že pred tremi meseci. FOTO: Mike Segar/Reuters

Jassy je lansko poletje dejal, da povečana uporaba orodij umetne inteligence vodi v avtomatizacijo dela, ki so ga prej opravljali uslužbenci, zdaj pa niso več potrebni, navaja Reuters.

Nekateri direktorji večjih podjetij so na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu izpostavili, da določena delovna mesta izginjajo, obenem pa dejali, da bodo ustvarili nova. Dva izmed sogovornikov sta za Reuters sicer opozorila, da bodo nekateri podjetniki napredek pri umetni inteligenci izrabljali kot izgovor za odpuščanje tistih, ki so jih nameravali odsloviti v vsakem primeru.

Pri Amazonu je sicer zaposlenih 1,58 milijona ljudi, zato se odpuščanje 30.000 uslužbencev zdi kot kaplja v morje. Kljub temu to število predstavlja skoraj deset odstotkov Amazonove korporativne delovne sile. Čeprav naj bi bila delovna mesta dostavljavcev in skladiščnikov zaenkrat varna, pri Amazonu vlagajo v robote za pakiranje izdelkov v njihovih skladiščih.