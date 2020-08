Drugorazredni so zdrsnili še kak razred nižje

Iz BiH, Srbije, Severne Makedonije, Črne gore in Kosova so zadnje dni poročali o rekordnem številu novookuženih. BiH je eno od hujših žarišč koronavirusa v Evropi, potrjujejo tudi lokalne zdravstvene službe, glavna težava je nespoštovanje predpisanih zaščitnih ukrepov. Vir okužb pa so pretežno velika družinska slavja, ki se med poletnimi počitnicami dogajajo kljub predpisanim omejitvam druženja.»Od januarja nisem bil doma, saj bi po vrnitvi v Slovenijo moral za 14 dni v karanteno in bi tvegal izgubo službe. Razumem rojake, da so nervozni, ker že dolgo niso videli bližnjih. Toda mi živimo in delamo tu v Sloveniji, imamo ...