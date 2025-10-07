Družina Ellison, najnovejši ameriški mogotci

V nadaljevanju preberite:

Vodni stolp Warner Bros, ki se dviga nad prostranim filmskim kompleksom v Burbanku, je simbol starega Hollywooda. Deset milj južneje, v Culver Cityju, barvita steklena fasada sedeža TikToka simbolizira industrijo, ki mu grozi, da bo zasedla njegovo mesto. Veliki medijski spopad poteka med profesionalnimi produkcijskimi studii, kot je Warner, in tehnološkimi platformami, kot je tiktok, ki ponujajo algoritemsko urejeno vsebino, ki jo ustvarjajo uporabniki. Zdaj pa bi lahko z nekaj kupčijami obe podjetji spravili pod vpliv ene družine.

Larry Ellison, 81-letni ustanovitelj softverskega giganta Oracle, je prispeval večino denarja, da je njegov sin David avgusta prevzel Paramount, še enega izmed imenitnih starih hollywoodskih studiev. Družina naj bi zdaj pripravljala ponudbo za Warner Bros Discovery, še precej večjega tekmeca. Obenem je Oracle del skupine, ki želi kupiti ameriške operacije tiktoka od podjetja ByteDance, njegovega kitajskega lastnika.

Če bodo posli sklenjeni, bodo Ellisonovi dobili nadzor nad nekaterimi največjimi ameriškimi blagovnimi znamkami na področju novic in zabave, ko sta CBS News in CNN, pa tudi tiktok, kjer mnogi Američani spremljajo svoje novice.