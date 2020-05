Družina ubitega novinarja odpušča nekaznovanim morilcem

Salah Hašodži, najmlajši sin Džamala Hašodžija, pred poldrugim letom brutalno umorjenega savdskega novinarja, je včeraj prek twitterja sporočil, da njegova družina odpušča morilcem očeta, ki so ga pripadniki savdskega dvora ubili, razkosali in najverjetneje zažgali na savdskem konzulatu v Istanbulu. Salah, ki se je po umoru očeta srečal s savdskim prestolonaslednikom Mohamedom bin Salmanom, najverjetnejšim naročnikom umora, je edini član Hašodžijeve družine, ki živi v Savdski Arabiji. Vsi drugi so pobegnili.»Na to sveto noč svetega meseca ramadana se spominjamo božjih besed: če človek odpušča in se spravi, ga bo ...