Država do vratu v političnem močvirju

Kosovska kriza bo še dolgo stabilna. Predsednik Hashim Thaçi je zaradi pritiska Bele hiše dal mandat za sestavo vlade Avdullahu Hotiju iz Demokratske zveze Kosova. Posledica politične kupčije bo najbrž odprava stoodstotnih carin na srbsko blago, ki pa ne pomeni preboja v dialogu ­Prištine z Beogradom.Kljub padcu vlade Albina Kurtija, brez njegovega gibanja Samoopredelitev, ki je zmagala na zadnjih parlamentarnih volitvah, Priština ne more sprejeti državotvornih odločitev, ki zahtevajo dvotretjinsko večino poslancev. Negotova sta tudi razplet medsebojnih obtožb Thaçija in Kurtija, da sta kršila ustavo, in ravnanje Srbske liste, ...