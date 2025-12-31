Sirija je letos najbolj napredovala

Revija The Economist vsako leto izbere državo, ki se je v preteklem letu najbolj izboljšala, bodisi gospodarsko, politično ali na kak drug pomenljiv način.

The Economist vsak božič razglasi državo leta. Sicer ne najsrečnejše – to bi bila skoraj vedno kakšna skandinavska država, razglasitev pa bi bila tako dolgočasna in predvidljiva. Pa tudi najvplivnejše ne – to bi bila pač vedno kakšna velesila. Namesto tega poskuša prepoznati državo, ki se je v preteklem letu najbolj izboljšala, bodisi gospodarsko, politično ali na kak drug pomenljiv način. Leto 2025 je bilo burno: predsednik Donald Trump je pretresel svetovno trgovino, grozljivi konflikti pa so pustili globoke brazgotine v krajih, kot sta Gaza in Sudan. A nekatere države so se v razburkanih vodah znašle presenetljivo dobro. Kanada je za predsednika vlade namesto populista izvolila treznega tehnokrata in se uprla ameriškemu ustrahovanju. Volivci v Moldaviji so kljub grožnjam in ...