Država na stiku tektonskih plošč in globokih delitev

V Kolumbiji sta se skoraj hkrati zgodila dva pomembna dogodka, inavguracija novega predsednika republike in katastrofalen potres, ki je prizadejal zahodni del države ob Tihem oceanu. Predsednik Abelardo de la Espriella, ki je prisegel konec tedna, se je vračal v Bogoto iz Calija, kjer je dal pripraviti slovesnosti, ko so se tla stresla z močjo 7,4 stopnje. Zadnji tako močan potres so imeli v sicer zelo potresni Kolumbiji leta 1990. Espriella je objavil, da je popolnoma porušenih najmanj 1500 stavb, mrtvih pa več kot 200 ljudi. V resnici zanesljivih podatkov o žrtvah še ni, saj jih je veliko pokopanih pod ruševinami, reševalci jih neutrudno iščejo. Na vseh prizadetih območjih so zahtevali popolno tišino, ker je samo tako mogoče slišati glasove morebiti preživelih. Potresi so v Kolumbiji ...