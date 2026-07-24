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    Svet

    Države članice ICC razrešile glavnega tožilca Karima Khana

    Za njegovo razrešitev je na tajnem glasovanju po navedbah diplomatskih virov glasovalo 82 od 125 držav članic ICC.
    Karim Khan je postal ena najbolj izpostavljenih osebnosti mednarodnega kazenskega prava po tem, ko je leta 2024 zahteval izdajo nalogov za prijetje izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja. FOTO: Peter Dejong/Reuters
    Galerija
    Karim Khan je postal ena najbolj izpostavljenih osebnosti mednarodnega kazenskega prava po tem, ko je leta 2024 zahteval izdajo nalogov za prijetje izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja. FOTO: Peter Dejong/Reuters
    STA
    24. 7. 2026 | 21:18
    24. 7. 2026 | 21:19
    2:13
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    Države članice Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) so danes na posebnem zasedanju Skupščine držav pogodbenic v New Yorku razrešile glavnega tožilca Karima Khana, poročajo diplomatski viri.

    Za njegovo razrešitev je na tajnem glasovanju po navedbah diplomatskih virov glasovalo 82 od 125 držav članic ICC, Khan pa obtožbe ves čas zanika in vztraja, da je bil postopek nezakonit ter brez zadostnih dokazov.

    V času mandata Karima Khana je ICC nadaljeval tudi postopek proti ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu. FOTO: Piroschka Van De Wouw/Reuters
    V času mandata Karima Khana je ICC nadaljeval tudi postopek proti ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu. FOTO: Piroschka Van De Wouw/Reuters

    Razrešitev sledi večmesečnemu disciplinskemu postopku in preiskava nadzornega organa ICC je ugotovila hujše neprimerno ravnanje v odnosu do mlajše sodelavke, zaradi česar je bil Khan junija začasno suspendiran.

    Primer je sprožil razpravo o ugledu in neodvisnosti sodišča, saj se je odvijal v času okrepljenih političnih pritiskov na ICC. Vlada Donalda Trumpa ostro nasprotuje pristojnosti sodišča v primerih, ki zadevajo ameriške in izraelske državljane, proti več uradnikom ICC pa so ZDA uvedle sankcije.

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    Khan je postal ena najbolj izpostavljenih osebnosti mednarodnega kazenskega prava po tem, ko je leta 2024 zahteval izdajo nalogov za prijetje izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja in nekdanjega obrambnega ministra Joava Galanta zaradi domnevnih vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti v Gazi.

    V času njegovega mandata je ICC nadaljeval tudi postopek proti ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu zaradi domnevnih vojnih zločinov v Ukrajini.

    Njegova razrešitev ne vpliva na že izdane naloge za prijetje, saj o njihovi veljavnosti odločajo sodniki ICC, ne pa tožilci.

    Države članice bodo zdaj začele postopek izbire novega glavnega tožilca, ki pa po ocenah diplomatskih virov predvidoma ne bo končan pred prihodnjim letom.

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