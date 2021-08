Svetovna banka zamrznila pomoč Afganistanu

FOTO: Johanna Geron/Reuters

Države nadaljujejo evakuacije iz Kabula



Zaradi kaosa na letališču začele države ljudi pobirati na drugih lokacijah

Svetovna banka je zamrznila pomoč Afganistanu, češ da so po prevzemu oblasti s strani talibov »globoko zaskrbljeni« zaradi razmer v tej državi, zlasti glede pravic žensk, je v torek v Washingtonu sporočil tiskovni predstavnik banke.Izplačila Afganistanu je Svetovna banka začasno ustavila in sedaj »pozorno spremlja in ocenjuje razmere«, je dodal predstavnik, ki ga povzema francoska tiskovna agencija AFP. Washington je že minuli teden naznanil, da bo talibom onemogočil dostop do afganistanskih rezerv zlata in gotovine, ki se večinoma nahajajo v tujini. Operacije z državo je začasno ustavil tudi Mednarodni denarni sklad, vključno z obstoječim 370 milijonov dolarjev vrednim posojilnim programom.Svetovna banka odločitve o svojem nadaljnjem ukrepanju glede na navedbe vira ni sporočila, dokler se ni njeno celotno osebje umaknilo iz države, kar da se je zgodilo v petek.Tiskovni predstavnik je v torek še dodal, da se bo banka v prihodnosti glede Afganistana posvetovala z mednarodno skupnostjo in drugimi. »Skupaj s svojimi partnerji preučujemo načine, kako bi ostali angažirani in ohranili težko pridobljene dosežke ter še naprej podpirali prebivalce Afganistana,« je dodal.Svetovna banka ima sicer v Afganistanu v teku več kot 20 razvojnih projektov in je državi od leta 2002 zagotovila 5,3 milijarde dolarjev, še navaja AFP.Medtem države skušajo izkoristiti še zadnje dneve za evakuacijo čim več ljudi iz Kabula, preden se bodo 31. avgusta iz države umaknili še zadnji ameriški vojaki. Nemčija je danes napovedala, da bo predvidoma ta konec tedna končala evakuacijske lete. Rusija je medtem v Afganistan poslala letala za več kot 500 ljudi.Zadnje evakuacijsko letalo z nemškimi državljani in ogroženimi afganistanskimi sodelavci bi lahko iz Kabula poletelo v petek, je izvedela nemška tiskovna agencija DPA. Tiskovni predstavnik nemškega obrambnega ministrstva je danes sicer dejal, da teh poročil ne more ne potrditi ne zanikati.V torek je Nemčija organizirala iz Kabula pet poletov s skupaj 983 ljudmi na krovu, doslej so skupno iz države umaknili 4654 ljudi. Obrambna ministricae sicer zagotovila, da bo nemška vojska iz države evakuirala ljudi tako dolgo, kot bo to mogoče.Rusija je medtem v Afganistan poslala štiri vojaška transportna letala, s katerimi želijo rešiti več kot 500 ljudi iz različnih držav, je danes sporočilo rusko obrambno ministrstvo. Poleg Rusov bodo na krovu predvidoma še državljani Belorusije, Ukrajine, Tadžikistana, Uzbekistana in Kirgizistana.Svojega veleposlaništva v Kabulu Rusija zaenkrat ne bo izpraznila, je sporočilo zunanje ministrstvo. Moskva je že dlje časa v stiku s talibi, ki so sicer v Rusiji označeni kot teroristična organizacija.Pred letališčem v Kabulu medtem še naprej vztraja množica ljudi, ki upa, da jim bo uspel pobeg pred talibi. Na posnetkih je med drugim videti Afganistance, ki v jarku ob letališču čakajo na svojo priložnost, nekateri so do pasu v vodi. Zaradi kaotičnih razmer je več držav začelo osebe, ki jih nameravajo evakuirati, pobirati na drugih lokacijah in jih nato prepeljejo na letališče, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Teden in pol potem ko so talibi prevzeli nadzor nad državo, se zapira okno priložnosti za evakuacije. Ameriški predsednikvztraja pri načrtu, da bodo umik končali do 31. avgusta, saj da varnostne razmere ne dopuščajo podaljšanje roka. K temu je pozvalo več evropskih držav, da bi lahko evakuirale več ljudi.Prvi ameriški vojaki naj bi sicer po poročanju ameriških medijev že zapustili Afganistan. Iz države naj bi odšlo več sto vojakov. Predstavnik ameriških oblasti je za televizijo CNN zagotovil, da njihov odhod ne bo vplival na potek misije, povzema britanski BBC.