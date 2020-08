Države zavrnile podaljšanje embarga na prodajo orožja Iranu

Sedež ZN v New Yorku. FOTO: Carlo Allegri/Reuters

Varnostni svet Združenih narodov včeraj ni izglasoval podaljšanja embarga za prodajo orožja Iranu. Za resolucijo sta glasovali le ZDA in Dominikanska republika, proti sta bili Kitajska in Rusija, ostale članice varnostnega sveta pa so se vzdržale.Embargo na prodajo orožja v Iran se izteče oktobra letos. Konec sankcije sledi podpisu jedrskega sporazuma , v katerem se je Iran leta 2015 zavezal k omejenemu bogatenju urana.Rezultat glasovanja je pokazal, da unilateralizem nima podpore in da izsiljevanje ne bo uspešno, je po Reutersovih navedbah po glasovanju komentiral kitajski veleposlanik pri ZN. Iz Washingtona medtem napovedujejo, da bodo vztrajali pri podaljšanju sankcij zoper Iran. Podlaga za ponovno uvedbo vseh (ekonomskih) sankcij naj bi bilo določilo jedrskega sporazuma, ki predvideva vrnitev sankcij v primeru nespoštovanja jedrskega sporazuma.ZDA so sicer od sporazuma odstopile pred dvema letoma, a vztrajajo, da lahko, tako Reuters, zahtevajo uvedbo sankcij, saj jih resolucija ZN o jedrskem dogovoru označuje za sodelujočo državo.V izogib nadaljnjemu zaostrovanju odnosov med sprtima ZDA in Iranom je ruski predsednikpredlagal videokonferenco, na kateri bi se sestale ZDA in preostale članice jedrskega sporazuma, torej Iran, Francija, Kitajska, Nemčija in Velika Britanija.