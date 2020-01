Državljanska vojna vse bolj globalni konflikt

Sprti libijski strani sta danes sporočili, da sta dosegli dogovor o pogojni ustavitvi ognja, ki je začela veljati opolnoči. Najprej je prekinitev sovražnosti napovedal general Kalifa Haftar, nato pa je dogovor potrdila še mednarodno priznana vlada narodne enotnosti.Libijska državljanska vojna devet let po začetku arabske pomladi in protestov proti režimu polkovnika Moamerja Gadafija, ki so »pripeljali« do Natovega vojaškega posredovanja in izvensodne eksekucije dolgoletnega diktatorja, a tudi do padle države in krvavega kaosa, ki se je razširil močno prek prepustnih libijskih meja, sicer vse bolj dobiva podobo globalnega ...