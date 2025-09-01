Državna podpora kitajskemu inovacijskemu valu z vse večjimi stroški

V nadaljevanju preberite:

Državni raziskovalni inštituti, vključno z laboratoriji in univerzami, svoje inovacije vse bolj komercializirajo tudi na druge načine. Nekateri so vzpostavili tržnice, na katerih podjetja lahko neposredno dražijo njihove patente. Akademija za kmetijske znanosti Heilongdžiang v mestu Harbin je nedavno na dražbi prodala svoj patent za gensko spremenjeno sojo. V takih primerih inštitut svoje tehnike pogosto napoti v podjetje z novo tehnologijo, da jim pomagajo pri njeni uporabi. Eden od kazalnikov vse tesnejših vezi med kitajskim zasebnim sektorjem in raziskovalnimi inštituti so prihodki, ki jih slednji ustvarijo s prodajo svojih idej podjetjem, s sorazvojem tehnologije ali svetovalnimi storitvami.

