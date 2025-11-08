Državniki ponavljajo za znanstveniki, premikov pa ni

V nadaljevanju preberite:

Manj državnikov se je zbralo v brazilskem mestu Belém kot na prejšnjih tovrstnih srečanjih svetovnih politikov, na katerih razpravljajo o podnebju in tem, kako je kljub njihovim debatam in sklepom zadnja tri leta bolj vroče kot kdaj prej v zgodovini. Dvodnevni vrh je bil uvertura v podnebno konferenco Cop30, ki se bo uradno začela v ponedeljek, visoki udeleženci pa so vsi po vrsti ugotovili, da so še daleč od uresničevanja sklepov iz pariškega podnebnega sporazuma.