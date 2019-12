Državno odvetništvo vložilo zahtevo za začasno izpustitev Oriola Junquerasa

Nabiranje političnih točk

Špansko državno odvetništvo je vrhovno sodišče pozvalo, naj obsojenemu nekdanjemu podpredsednika katalonske vladeomogoči prevzem evroposlanske akreditacije. Poziv prihaja po nedavni odločitvi Sodišča EU, v kateri je institucija opozorila, da Junquerasa ščiti imuniteta evroposlanca.Nekdanji podpredsednik Katalonije Junqueras trenutno prestaja trinajstletno zaporno kazen zaradi vstaje in zlorabe javnih sredstev v času poskusa osvajanja Katalonije leta 2017, kar mu onemogoča prevzem akreditacije poslanca evropskega parlamenta. To bi namreč pridobil na španski volilni komisiji in nato v evropskem parlamentu v Bruslju . Državno odvetništvo španskemu vrhovnemu sodišču predlaga še, naj na evropski parlament naslovi zahtevo po preklicu Junquerasove poslanske imunitete, kar bi omogočilo njegovo vrnitev v zapor.Spomnimo, ker v strahu pred aretacijo nista odpotovala v Španijo, imata težave s pridobitvami poslanske akreditacije tudi nekdanji katalonski predsednik Carles Puigdemont in minister za zdravje Toni Comín Da je vlogo državnega odvetništva treba razumeti v kontekstu nabiranja političnih točk španskih Socialistov pod vodstvom ki po novembrskih volitvah še vedno niso sestavili vlade , opozarja tiskovna agencija Reuters. Podpora katalonske republikanske levice ERC, ki jo vodi zaprti Junqueras, je namreč ključna za socialiste, saj ti nimajo večine v parlamentu.