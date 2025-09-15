V ozadju dubajskih glamuroznih zabav: prisiljene migrantke iz Ugande

V preiskavi BBC-ja so identificirali moškega, ki je v najimenitnejših dubajskih glamuroznih četrtih vodil mrežo spolne trgovine in izkoriščal ranljive ženske, poroča BBC. Charles Mwesigwa, nekdanji voznik avtobusa v Londonu, je novinarju pod krinko povedal, da lahko za zabavo priskrbi ženske po začetni ceni tisoč dolarjev, pri čemer naj bi bile, kot je dejal, »pripravljene ustreči skoraj vsem željam strank«.

Govorice o divjih spolnih zabavah v Dubaju oz. Združenih arabskih emiratov kroži že več let. Hashtag #Dubaiportapotty, ki je bil na TikToku ogledan več kot 450 milijonkrat, povezuje parodije in domnevne razkrivajoče posnetke o vplivnicah, ki so obtožene, da skrivaj financirajo svoje razkošno življenje z izpolnjevanjem najbolj skrajnih spolnih zahtev.

Raziskava BBC World Service je pokazala, da je resničnost še hujša.

Namesto dela v supermarketu

Mlajše ženske iz Ugande so pričale, da so bile prepričane, da bodo v Združenih arabskih emiratih delale v supermarketih ali hotelih, a so bile prisiljene v prostitucijo. Ena izmed njih, pod psevdonimom Mia, je opisala dolgove, nasilje in zahteve strank po ekstremnih spolnih praksah, vključno z defekacijo.

Obtoženi vse obtožbe zanika in trdi, da le pomaga ženskam pri iskanju stanovanja in da se same odločajo za zabave zaradi njegovih stikov s premožnimi ljudmi. Dejal je, da »le organizator zabav«, ki je privabljal bogate stranke. Zanikal je nezakonito dejavnost. Dubajska policija se na vprašanja BBC-ja ni odzvala.

A kot navaja BBC, so z nekdanjim voznikom povezani dve smrti: Ugandki Monic Karungi in Kayla Birungi sta umrli po padcu z visokih stavb v Dubaju. Policija je dogodka opredelila kot samomora, a svojci in prijatelji menijo, da preiskava ni bila ustrezna.

Kako so ga izsledili? BBC je Charlesa Mwesigwo izsledil s pomočjo odprtih virov, prikritega raziskovanja in nekdanjih sodelavcev, saj je uporabljal več imen in se izogibal dokumentnim sledem. Novinarju, ki se je predstavil kot organizator zabav, je samozavestno razlagal, da ima na voljo okoli 25 deklet za tisoč dolarjev na noč, več za »ekstremne« zahteve, ter ga povabil na »poskusno noč«. Povedal je, da je bil nekoč voznik avtobusa v Londonu, a zdaj uživa v poslu, ki ga vidi kot del sebe. Po besedah nekdanjega operativnega vodje Troyja mreža deluje s podkupovanjem varnostnikov v klubih, kjer dekleta iščejo stranke, medtem ko Mwesigwa ostaja v ozadju brez uradnih sledi.

Rasistične razsežnosti izkoriščanja

BBC-jeva preiskava je pokazala tudi sistem dolgov, s katerimi so bile ženske prisiljene ostati v mreži, ter rasistične razsežnosti spolnega izkoriščanja, pri čemer so bile afriške žrtve izpostavljene posebej ponižujočim zahtevam.

Ugandske aktivistke opozarjajo, da tovrstna izkoriščanja rastejo skupaj z izseljevanjem mladih v zalivske države, kjer delo v tujini predstavlja velik del državnih prihodkov.

Ena od žensk, ki je izgubila življenje, Monic Karungi, je v Dubaj prišla iz zahodne Ugande. Stanovanje si je delila z več deset ženskami, ki so delale za Mwesigwo. Obe sta tam živeli leta 2022. Med drugim je povedala, da je njegovo stanovanje delovalo kot tržnica. Bilo je okoli 50 deklet, povedala je, da je bila pokojna Monic nesrečna. Tudi Monicina sestra je mislila, da v Dubaju dela v supermarketu.

Povedala je, da je bil Charles Mwesigwa nasilen. Že ob prihodu je povedal, da mu dolguje skoraj tri tisoč dolarjev, dolg se je nato v dve tednih podvojil (šlo naj bi za denar za letalske vozovnice, vizo, stanovanje, hrano«. Zato so dekleta prisiljena, da garajo in moške prosijo, da seksajo z njimi. Po navedbah sorodnika je Monic po nekaj tednih dolgovala Mwesigwi več kot 27.000 dolarjev.

Beli Evropejci z ekstremnimi fetiši

Mia je povedala, da so bile stranke večinoma belci Evropejci, pogosto z ekstremnimi fetiši. »Bil je neki klient, ki se je iztrebljal na dekleta. Potem jim je rekel, naj jedo iztrebke,« je tiho pojasnila.

Druga ženska, ki jo imenujemo Lexi in pravi, da jo je v podobno mrežo zvabila druga skupina, je zgodbo potrdila, da so bile te zahteve pogoste. Neki klient je dejal, da »ti plačamo štiri tisoč dolarjev za skupinsko posilstvo, uriniranje na obraz, pretep, ob tem ti plačamo še pet tisoč dolarjev, če te posnamemo, kako ješ iztrebke«.

Lexi verjame, da ima ta ekstremni fetiš tudi rasno razsežnost. »Vsakič, ko sem rekla, da tega ne želim, se je zdelo, da jih je to še bolj pritegnilo. Hoteli so nekoga, ki bo jokal, kričal in skušal pobegniti. In v njihovih očeh naj bi bila to temnopolta oseba.«

Povedala je, da je pomoč iskala pri policiji, a so jo odslovili, češ: »Vi Afričani povzročate težave drug drugemu. Ne želimo se vmešavati«, nato pa so odložili slušalko. Lexi se je končno vrnila v Ugando in zdaj pomaga reševati ter podpirati ženske v podobnih situacijah.

'Padec z balkona'

Monic Karungi si je po prepirih s svojim 'delodajalcem' našla drugo delo, kmalu za tem je bila mrtva. V emiratu je bila le štiri mesece. »Našla si je neko delo. Bila je zelo navdušena. Mislila je, da bo svobodna, da bo dobila življenje nazaj, ker je bila to prava služba, brez seksa za denar,« je povedala Mia.

Monic se je preselila v drugo stanovanje, le deset minut hoje stran. Z balkona tega stanovanja je 1. maja 2022 padla. Njen sorodnik, ki je bil v emiratih v času njene smrti, pravi, da je poskušal izvedeti, kaj se je zgodilo. Policija mu je pojasnila, da so preiskavo ustavili, ker so v stanovanju, iz katerega je Monic padla, našli droge in alkohol, na balkonu pa le njene prstne odtise.

Povedal je, da na njenem mrliškem listu ni bilo navedeno, kako je umrla. Družina tudi ni mogla pridobiti toksikološkega poročila.

Pomoč mu je ponudil njen sosed, ki ga je odvedel do Monicinega prejšnjega delodajalca. Opisal je prizor: skozi dim šiše v dnevni sobi je opazil kokain na mizi, in ženske, ki so imele spolne odnose s strankami na stolih.

Trdi, da je našel moškega, ki smo ga že identificirali kot Charlesa Mwesigwo, v postelji z dvema ženskama. Ko ga je poskušal odvleči na policijo, mu je Mwesigwa odgovoril: »V Dubaju sem že 25 let. Dubaj je moj … Nikakor me ne boste prijavili … Jaz sem ambasada, jaz sem veleposlaništvo. [Monic] ni prva, ki je umrla. In ne bo zadnja,« naj bi dodal po besedah sorodnika. Tem besedam sta pritrdili tudi Mia in Keira, ki sta bili navzoči.

Ko je BBC Mwesigwo vprašal, kaj je mislil s tem, je zanikal, da bi kaj takega rekel.

Monicina smrt ima srhljive podobnosti s smrtjo Kayle Birungi, še ene Ugandke, ki je živela v isti soseski in umrla leta 2021 po padcu z dubajskega nebotičnika. Imamo dokaze, ki nakazujejo, da je bilo stanovanje, iz katerega je padla, pod upravljanjem Charlesa Mwesigwe.

Migracije mladih deklet iz Ugande

Migracija mladih Ugandk v zalivske države zaradi brezposelnosti ustvarja prostor za izkoriščanje, ki se pogosto skriva za lažnimi obljubami o zakoniti zaposlitvi. Aktivistka Mariam Mwiza opozarja na stotine rešenih primerov, medtem ko družina Monic Karungi opozarja na dekleta, ki še vedno trpijo.