Med glamurjem in bombami: je podoba Dubaja kot varnega zatočišča uničena?

Dubaj je dolgo veljal za eno najprivlačnejših destinacij za vplivneže – svetilnik bogastva, prestiža in varnosti v nestabilnem širšem območju. Vplivneži so si v njem ustvarili svet, v katerem so visoki standardi in brezskrbno življenje vsakodnevna norma. A iranski napadi na Združene arabske emirate (ZAE), ki so bili izvedeni kot odgovor na napade ZDA in Izraela na Iran, so šokirali vse, tudi vplivneže, ki so bili priča napadom.

Tako BBC kot Guardian poročata, kako so vplivneži, zgroženi zaradi raket in dronov, ki so preleteli mesto, ohranili svojo običajno aktivnost na družbenih omrežjih, hkrati pa tudi izražali občutke strahu, zmede in zaskrbljenosti zaradi sprememb v njihovem vsakdanjem okolju.

Ko so vplivneži delili svoje odzive na napade, se je zgodila sprememba v percepciji varnosti in stabilnosti tega svetovno znanega mesta. S številnimi napadi na ikonične zgradbe, kot sta hotel Fairmont The Palm in Burdž Al Arab, je vprašanje, kako bo Dubaj obdržal svoj status kot varna destinacija za turiste in vlagatelje, postalo še bolj pereče.

Dubaj, ki je vedno poudarjal svojo varnost in imidž luksuza, se je tako znašel pred izzivom – kako ohraniti podobo mesta, ki je bilo še do pred kratkim sinonim za mir in stabilnost v nestabilnem okolju.

Iran je začel napadati sosednje države v Zalivu z raketami in droni kot odgovor na napade ZDA in Izraela, v katerih je bilo ubitih več kot 700 Irancev, vključno s 168 ljudmi v osnovni šoli za dekleta, poročajo iranski državni mediji. Zgroženi vplivneži, ki živijo v Dubaju, so odgovorili na način, ki jim je najbolj naraven: s preplavljanjem informacijskega vakuuma z življenjskimi prizori razkošja, ki jih je prekinila vojna.

Odgovori vplivnežev na napade

Izraelsko-kanadska vplivnica Hofit Golan je za BBC opisala, kako je bilo ozračje v Dubaju v času napadov »zadržano«, a kljub temu je bilo dogajanje pestro. Ko so rakete preletavale mesto, je Golanova dejala, da to ni nekaj, na kar bi bili navajeni. »Videla sem, kako so rakete prestregli, nato pa se je iz hotela Palm dvigal dim,« je povedala. Kljub prestreženim napadom so nekatere, tudi ikonične zgradbe poškodovane. Napadi so prizadeli tudi dubajsko mednarodno letališče ter letališče Zayed v Abu Dabiju.

Hofit Golan FOTO: Foto Stephane/Reuters

Vplivneži, kot je Arabella Chi, nekdanja tekmovalka iz šova Love Island, so na družbenih omrežjih poročali o tem, kako so napadi prizadeli najpomembnejše turistične in poslovne točke mesta. Britanska manekenka in vplivnica Petra Ecclestone je za BBC dejala, da so prišli v Dubaj, da bi se počutili varne, in da so se končno počutili kot doma, dokler niso bili priča napadom. Rio Ferdinand, nekdanji angleški nogometaš, je komentiral, da je bilo zastrašujoče slišati eksplozije in rakete, vendar je dodal, da se je počutil varnega, saj verjame, da je zaščita, ki jo nudi mesto, dobra.

Številni vplivneži so na svojih profilih poudarili, da ni razloga za paniko, in oblastem v ZAE izrekli pohvale za hitro in učinkovito odzivanje na napade. Vendar pa, kot opozarja BBC, kritika oblasti v ZAE ni dovoljena, kar vplivneže pogosto pusti brez možnosti, da bi izrazili svoja resnična čustva do trenutne situacije.

Sprememba podobe Dubaja

Kljub mnenju nekaterih vplivnežev, da Dubaj ostaja varno mesto, strokovnjaki opozarjajo na dolgoročne posledice, ki jih bo vojna pustila na podobo tega mesta.

Yasser Elsheshtawy, profesor arhitekture na univerzi Columbia, ki je 20 let živel v Dubaju, je dejal, da je podoba Dubaja kot »idealnega modela sodobnega in naprednega mesta« zdaj načeta ali celo uničena. Za BBC je dejal, da ko »vidiš temne oblačke, dvigajoče se iz mesta, ko slišiš eksplozije v najbolj luksuznih krajih, to uniči podobo Dubaja kot zatočišča«. Dodal je, da bo Dubaj trpel še leta.

Karen Young, višja raziskovalna sodelavka na centru za globalno energetsko politiko na univerzi Columbia, ki je v Dubaju živela šest let, je prav tako povedala, da je bila odločitev Irana, da cilja na civilne in predvsem turistične lokacije, brez primere. »Mnogi si niso predstavljali, da bi lahko turistična infrastruktura kdaj postala tarča napadov na tak način, zato je to nekako preluknjalo fasado varnosti,« je povedala Youngova.

Kljub temu vplivnica Hofit Golan trdi, da se podoba Dubaja ne bo veliko spremenila. Poudarja, da denar še vedno teče v Dubaj, saj so obrambni sistemi uspešno prestregli večino raket, življenje pa se nadaljuje. »Obiskovalci še vedno hodijo po nakupovalnih centrih, plavajo v morju in uživajo na plažah,« je dejala. Vendar, kot opozarja Afša Faruki, vplivnica iz Indije, je vsakodnevno življenje v mestu kljub napadom še vedno nemoteno: »Ne živimo v strahu.«

Britanski vplivnež za fitnes Will Bailey, ki je v Dubaj prispel šele v soboto, le nekaj ur pred napadi na Emirate, pa je dejal, da še ni prepričan, ali se bo preselil v Dubaj in tam nadaljeval svoj posel. »Odkar se je zgodil napad, se je spremenilo vse, zdaj smo v središču kaosa, ne vem, ali se bom vrnil v Veliko Britanijo ali ostal tukaj,« je dejal za BBC.

Kot poroča Guardian, so v soboto zvečer, ko je bilo slišati eksplozijo, telefoni zasvetili z nujnimi sporočili, ki so prebivalce pozivali, naj se umaknejo v zaklonišče. A Dubaj je, ko so v igri zabave, teflonski. »Vsi so se preprosto vrnili k svoji pijači in hrani kmalu po prejetem sporočilu,« je opisal Mike Babayan, 23-letni vplivnež.

Kljub temu pa se je iz previdnosti umaknil iz svojega glavnega doma v Burdž Kalifi, najvišji stavbi na svetu in simbolu dubajskega obzorja, v stanovanje dlje od mestnega središča. Tam je eksplozije slišal še jasneje – eno vsakih 20 do 30 minut. »Ampak vsi so še vedno pili kavo, hodili okoli, kot da ni nič narobe. To je precej noro.«

Babayan, star 23 let in rojen v Los Angelesu, se je v Dubaj preselil leta 2020, da bi delal v financah. Zdaj dokumentira svoje življenje kot finančnik in razkazuje nesramno bogato življenje vplivneža, med drugim ima, kot navaja Guardian, stanovanje vredno milijon dolarjev in skoraj 150.000 sledilcev na tiktoku. Konec tedna se je na videih osredotočil na komentiranje napadov na Dubaj.

Čutil je odgovornost, da se bori proti napačnim informacijam; ko je videl video, ki ga je ustvarila umetna inteligenca, na katerem je gorel Burdž Kalifa, je svojim sledilcem povedal, da gre za lažno novico. Obenem pa se je še vedno hvalil oziroma v nekem posnetku dejal, da Dubaj ostaja varnejši od New Yorka, Los Angelesa in Londona, in sicer tudi sredi vojne. Kje drugje, se je retorično spraševal, si lahko ponoči nadeneš svojo 60.000 dolarjev vredno ročno uro, ne da bi te skrbelo, da ti jo bodo ukradli?

Dubaj kot alternativa ameriškim sanjam

Dubaj ima gotovo dve plati. Mesto je znano po svoji površinski fasadi – luksuzni avtomobili, elitni hoteli in brezskrbno življenje, kot ga prikazujejo vplivneži na svojih profilih. A pod tem sijajem se skrivajo številni problemi, vključno z represijo in nadzorom, ki pogosto ostajata skrita pred očmi tistih, ki obiskujejo Dubaj kot turistični center. Zoe Hurley, docentka za medije na ameriški univerzi v Šardži, je opozorila, da se Dubaj in ZAE že dolgo predstavljata kot alternativa ameriškim sanjam, vendar se zdaj to dojemanje spreminja, navaja Guardian.

Vse te kontradikcije, medtem ko vplivneži dokumentirajo svoj svet glamurja, ne morejo popolnoma skriti resničnosti vojne, ki poteka okoli njih. A noben tiktok ne more popolnoma zajeti konflikta, ki se je oblikoval desetletja in je rezultat več kot 70 let vpletenosti ZDA in Izraela v Iran, je za Guardian dejal Peter Loge, docent za medije in javne zadeve na Univerzi Georgea Washingtona.