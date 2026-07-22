Dubaj rešuje turizem: 700 evrov za prebivalce, ki pripeljejo goste

Dubaj želi po upadu turizma zaradi vojne na Bližnjem vzhodu znova privabiti obiskovalce. Tamkajšnji oddelek za gospodarstvo in turizem (DET) je zato predstavil program A Dubai Invites (Dubaj vabi), s katerim prebivalce spodbuja, naj v emirat povabijo svoje sorodnike in prijatelje. V zameno bodo lahko prejeli ugodnosti v skupni vrednosti več kot 3000 dirhamov (okoli 700 evrov), poroča AFP.

Program bo potekal od 20. julija do 31. oktobra. Prebivalci bodo morali svoje goste prijaviti prek uradne spletne platforme, po potrditvi njihovega prihoda pa bodo lahko izkoristili ugodnosti. Vsak prebivalec lahko v času kampanje pridobi največ tri pakete ugodnosti, po enega za vsako skupino gostov, poroča portal Emirates247.

Med ugodnostmi so do 45-odstotni popusti za nastanitev v sodelujočih hotelih, dobroimetje za letovišča, brezplačne ali znižane vstopnice za priljubljene znamenitosti, kot so vodni parki in popusti v številnih restavracijah.

Dubaj, ki ga je lani obiskalo približno 19,5 milijona turistov, velja za eno najpomembnejših turističnih destinacij na Bližnjem vzhodu. FOTO: Fadel Senna/AFP

Po besedah podpredsednice za posebne projekte in regijo Bližnjega vzhoda ter Severne Afrike pri DET Noor Al Geziry želi Dubaj izkoristiti dejstvo, da so prav njegovi prebivalci najboljši ambasadorji mesta. Dodala je, da pobuda odraža ambicijo Dubaja, da ostane eno najboljših mest za obisk, življenje in delo, hkrati pa podpira cilje letošnjega leta družine v Združenih arabskih emiratih.

Turizem prizadela vojna

Dubaj, ki je lani obiskalo približno 19,5 milijona turistov, velja za eno najpomembnejših turističnih destinacij na Bližnjem vzhodu. Poletni meseci so sicer tradicionalno šibkejši zaradi izjemno visokih temperatur, ki lahko dosežejo tudi 50 stopinj Celzija.

Turistični sektor je letos dodatno prizadela vojna med Iranom in Združenimi državami Amerike. Čeprav Združeni arabski emirati niso bili neposredno vključeni v spopad, so bili tarča iranskih raketnih in brezpilotnih napadov, ki so poškodovali tudi več hotelov, med njimi objekte na Palm Jumeirahu in znameniti hotel Burj Al Arab. Zaradi varnostnih razmer so številni turisti odpovedali potovanja, hoteli pa so se v veliki meri začeli zanašati predvsem na domače goste.

Vlada Dubaja je zato maja sprejela gospodarski sveženj pomoči, vreden več kot 400 milijonov ameriških dolarjev, poroča AFP. Med ukrepi so oprostitve občinskih pristojbin za hotele in restavracije, nižje kazni za carinske prekrške ter znižane pristojbine za dovoljenja v civilnem letalstvu. Že konec marca so oblasti sprejele prvi paket pomoči, vreden več kot 270 milijonov ameriških dolarjev.

Razmere v regiji

Kljub konfliktu med ZDA in Iranom dubajska letališča delujejo s polno zmogljivostjo. Vendar več letalskih družb v Združenih arabskih emiratih še vedno prilagaja svoje delovanje zaradi varnostnih pomislekov v regiji in razmer na glavnih letališčih ob Perzijskem zalivu. Letalske povezave z destinacijami, kot sta Kuvajt in Bahrajn, so še vedno podvržene zamudam, preusmeritvam ali začasnim prekinitvam, kar je odvisno od varnostnih ocen in omejitev v zračnem prostoru, poroča portal Gulf News.

Potnikom iz ZAE svetujejo, naj pred odhodom na letališče preverijo status svojega leta. Tistim, ki odhajajo iz Dubaja, priporočajo, naj na letališče prispejo vsaj tri ure pred načrtovanim odhodom, saj lahko varnostni, mejni in vkrcevalni postopki trajajo dlje. Na promet bi lahko vplivale tudi morebitne motnje v ladijskem prometu skozi Hormuško ožino, kar bi se lahko odrazilo na cenah goriva.

Medtem se nadaljujejo tudi diplomatska prizadevanja za umiritev razmer. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je poudaril, da so pogajanja kljub nadaljevanju vojaških operacij še vedno mogoča.