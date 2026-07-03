Dublin je pred težkim bruseljskim izpitom

Večletni proračun EU v vrednosti skoraj 2000 milijard evrov, ki naj bi bil pod streho do konca leta, bo odločil, katere evropske politike bodo dobile zagon in katere bodo imele manjšo podporo. V ozadju zahtev po konkurenčnosti, obrambi in zeleni preobrazbi poteka trda bitka med neto plačnicami in zagovornicami kohezije

To zaostruje nasprotovanje Berlina zaradi možnega 75-odstotnega zvišanja prispevka. Dublin bo v osmem predsedovanju EU skušal uskladiti zahteve po rezih, razmisliti o predlogih za nove vire financiranja bruseljske blagajne in upoštevati politična tveganja pred volitvami, tudi v Franciji.