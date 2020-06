Dudi maja še kazalo na zmago, a lahko poliglot Trzaskowski preseneti

Volitve so izjemnega pomena za PiS, ki je na oblasti od leta 2015. FOTO: Agencja Gazeta Reuters

Na Poljskem bodo danes potekale predsedniške volitve. Dolgo je imel največ možnosti za zmago sedanji predsednik. Zmaga se mu je obetala tudi maja, ko bi morale biti volitve, a so jih zaradi covida-19 preložili. A v zadnjem mesecu se je pojavil nov kandidat opozicije, ki ima dobre možnosti za zmago v drugem krogu.Župan Varšaveje kandidat presenečenja na predsedniških volitvah na Poljskem. Potem ko so volitve, ki bi morale potekati 10. maja, zaradi pandemije covida-19 v zadnjem trenutku le preložili, je dobila opozicijska Državljanska platforma (PO) novo priložnost, da zamenja predsedniškega kandidata.Njihovi kandidatkinamreč nikakor ni uspelo prepričati zadostnega števila ljudi in podpora ji je vztrajno padala, potem ko je začela pozivati k bojkotu volitev, napovedanih za 10. maj. Nekaj dni kasneje je odstopila od kandidature. Glavna opozicijska stranka je zagrabila priložnost in si za svojega kandidata izbrala poliglota Trzaskowskega.Glede na ankete bi lahko danes zbral okoli 32 odstotkov glasov. Na prvem mestu sicer z okoli 42 odstotki predvidenih glasov ostaja Duda, ki uživa tudi podporo vladajoče stranke Zakon in pravičnost (PiS). Bi pa v verjetnem drugem krogu volitev, predvidenem za 12. julij, Duda glede na trenutne ankete izgubil proti Trzaskowskemu, četudi le za nekaj odstotnih točk razlike.Volitve so izjemnega pomena za PiS, ki je na oblasti od leta 2015. Njen vodjaje nedavno v pismu članom pozval k mobilizaciji volivcev, saj da bi zmaga opozicijskega kandidata lahko pahnila državo v krizo.Duda se je v zadnjih letih izkazal za zvestega podpornika politike vladajoče stranke, ki je običajno brez zadržkov podpisoval tudi sporne zakone, predvsem s področja pravosodja. Predsednik države ima možnost veta, tako da bi lahko bil opozicijski predsednik trn v peti PiS.